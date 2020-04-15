Valorant'ta Kameranın Ateş Edebildiği Açık

Oyun dünyasının gündemine sürekli olarak tutunmayı başaran League of Legends'ın üreticisi Riot Games'in yeni oyunu Valorant'ta eşi benzeri olmayan bir açık keşfedildi. Cypher karakterinin kamerasına takılan silah, oyunun gidişatını tamamen değiştiriyor.

Oyun üreticileri, oyunlarını tasalarken hile yapılmasına engel olabilmek için bazı özel yazılımları oyunun içerisine dâhil ediyor. Bu özel yazılımlar, dışarıdan başka bir programın oyunun kodlarına müdahale etmesini engelliyor ve bunun yaşanması durumunda oyuncunun süresiz olarak oyundan uzaklaştırılmasını sağlıyor.

Üreticilerin gözden kaçırdığı noktalar ise oyunlarda açıklar doğurabiliyor. Oyun tasarlanırken atlanan veya aktif hâle getirilip daha sonra kapatılmayan bazı özellikler, oyunun gidişatında beklenmedik olaylar yaşanmasına ön ayak oluyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde popüler hâle gelen ve oyuncular arasında hızla yayılan Valorant'ın tam da bu şekilde bir açığa sahip olduğu ortaya çıktı.

Valorant'ta inanılmaz bir oyun açığı fark edildi.

7 Nisan tarihinde yayınlanan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan FPS savaş oyunu Valorant, klasikleşmiş Counter Strike: Global Offensive'e mantık olarak benzemesiyle öne çıkıyor. CS: GO'ya göre çok daha detaylı karakterlere sahip olan Valorant'ta her karakterin kendine özel birkaç gücü bulunuyor.

Valorant'ın gözde karakterlerinden Cypher'da keşfedilen bir açık, oyunun gidişatını tamamen değiştiriyor. Cypher'ın casus kamera özelliği duvara yerleştirilip üzerine silah fırlatıldığında kamera, silahı tutuyor. Daha sonra kameraya uzaktan erişim sağlayan Cypher, adeta bir ölüm makinesine dönüşüyor.

Oyundaki bir açık olan bu kombinasyonda kamera ve silah birleşiyor. Üstüne üstlük, silahın mermisi sınırsız hâle gelirken silahta şarjör doldurma gereği bile duyulmuyor. Oyunda rakip tarafından görülemeyecek kör noktalara Cypher tarafından yerleştirilebilecek kamera üzerinde bu açık kullanılarak, neredeyse tüm rakip oyuncuları alt etmek çocuk oyuncağı hâline geliyor.

Valorant'ın geliştiricisi Riot Games tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezken keşfedilen açığın ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgi de bulunmuyor.