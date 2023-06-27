Valorant'ın Yeni Ajanı Deadlock Tanıtıldı: İşte Yetenekleri

Valorant'ın en yeni ajanı Deadlock tanıtıldı. Norveçli yeni ajan, 28 Haziran'da başlayacak Bölüm 7 Kısım 1'den itibaren oyuncularla buluşacak.

Riot Games’in Türkiye’de de büyük popülariteye sahip çok oyunculu FPS oyunu Valorant, yepyeni ajanlarını oyuncularla buluşturmaya devam ediyor. Şimdi ise “Deadlock” ismi verilen ve dikkat çeken yeteneklere sahip en yeni ajan tanıtıldı.

Deadlock ismi verilen Norveçli yeni ajan, Bölüm 7 Kısım 1’den itibaren oyuncularla buluşacak. Bölüm 7 Kısım 1’in 28 Haziran 2023’te başlayacağını belirtelim..

Deadlock tanıtım videosu

Deadlock özellikleri

Nanoçekim (C)

NanoÇekim bombası yere temas ettiğinde patlayarak etki alanında kalan düşmanların çömelmelerine neden olur ve onları yavaşlatıyor.

Bariyer ağı (E)

Özellik, diskin indiği noktada yanlara doğru açılan ve karakterlerin hareketini engelleyen bariyerler oluşturuyor.

Sonik sensör (Q)

Sensör, düşman seslerini algılamak üzere bölgeyi tarıyor. Eğer taradığı bölgede ayak sesi, silah sesi veya yüksek ses tespit ederse bölgeye sersemletme uyguluyor.

Kıskıvrak (X)

Bununla birlikte düşmanı sarıp kıskıvrak yakalayan bir nanobağ dalgası gönderilebiliyor. Kozaya yakalanan düşman, oluşan nanobağ yolu boyunca çekiliyor. Düşman, nanobağ kozasından kurtarılmazsa yolun sonuna ulaşınca ölüyor.