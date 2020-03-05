4 Sterline Alınan Tablo 15 Milyon Euroya Satışa Çıkarıldı

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un tabloları artık milyonlarca euroya satılıyor. Ama durum her zaman böyle değildi. 1960’lı yıllarda bir tüccar, van Gogh’un tablosunu 4 sterline satın almıştı. O zaman 4 sterline satılan alınan tablo bugün 15 milyon euroya satışa çıkarıldı.

Vincent van Gogh’un önümüzdeki günlerde satılacak bir tablosu, ünlü ressam tarafında doğduğu kasaba olan Noord Brabant’ta 1885 yılında çizildi. Resim şu anda Londra’daki Dickinson Müzayedesi'nin kataloğunda yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde 15 milyon euroya satılması beklenen resim, ilk kez 1960’lı yıllarda İngiltere’deki bir ev müzayedesinde ortaya çıktı. İngiliz bir tüccar, o dönem ressamı bilinmeyen resmi 4 sterline müzayedede satın almıştı.

Tüccar, 4 sterline satın aldığı tabloyu dükkanının vitrininde sergilemeye başladı. Dükkan vitrininde birkaç ay sergilenen tablo İtalyan bir gazetecinin dikkatini çekti. Van Gogh’un tarzını andırdığı için gazeteci tabloyu 45 sterline tüccardan satın aldı ve bir küratöre gösterdi. Küratörün tablonun van Gogh’a ait olduğunu belirlemesi üzerine gazeteci tabloyu Amerikalı sanat koleksiyoncularına sattı.

Van Gogh’un bu çok bilinmeyen tablosu 1985 yılında 264 bin sterline başka bir koleksiyoncuya satıldı. Yıllar boyunca el değiştiren tablo son olarak 1.7 milyon dolara satıldı. Van Gogh’un tablosu şimdi Hollanda’da TEFAF Sanat Fuar’ında bir kez daha satışa sunulacak.

Tablonun kataloğunda yer aldığı Dickinson Galerisi’nin yöneticisi Emma Ward, tipik bir Brabant çiftliği görüntüsünün yer aldığı tablonun, van Gogh’un Patates Yiyenler tablosu gibi eşsiz bir çalışma olduğunu açıkladı.

Van Gogh’un Dickinson Galerisi’nin kataloğunda yer alan tablosu dışında 1886 yılında Paris yakınlarındaki Boulogne parkında yürüyen insanları konu alan bir tablosu da TEFAF Sanat Fuarı’nda satışa sunulacak.