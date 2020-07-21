Var Olması 'İmkansız' Bir Melez Balık Üretildi

Bilim insanları, havyar kaynağı olarak bilinen Rus mersin balığının yumurta gelişimini tetiklemeye çalışırken yanlışlıkla imkansız bir melez tür ortaya çıkardı. Yeni melez balık türünden daha fazla üretilmesi planlanmıyor.

Macaristan Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, mayıs ayında yayınladıkları bir makalede, nesli tükenmekte olan iki balığı yanlışlıkla çiftleştirdiklerini ve ortaya melez bir tür çıkardıklarını duyurdular.

Araştırma Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı Attila Mozsár, gerçekleştirdikleri çalışma ile ilgili olarak The New York Times’a yaptığı açıklamada, “Melezlenme ile hiçbir zaman oynamak istemedik. O (melezlenme), kesinlikle bir kasıt olmadan gerçekleşti.” dedi.

Varolması imkansız olarak görülen balık

Melezlenen türlerden biri olan Rus mersin balığı, nesli tükenme tehlikesinde olan türler arasında bulunuyor ve bu durum, hem doğal yaşam hem de ekonomik sorunları beraberinde getiriyor. Zira boyu 2,1 metreye ulaşabilen Rus mersin balığı, dünyanın en büyük havyar kaynaklarından biri.

2,5 metre uzunluğa ulaşan ve çalışmada yer alan bir diğer balık türü olan kaşık ağızlı mersin balığı da uzak akrabası Rus mersin balığı gibi nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden. Aktarılan bilgilere göre bu iki tür, 184 milyon yıl önce ortak atalara sahipti ancak sonradan birbirlerinden ayrıldı.

Rus mersin balığı

Macar bilim insanları, Rus mersin balığının üremesini sağlamak için jinekogenez adlı süreci tetiklemeye çalışıyorlardı. Jinekogenezde sperm, yumurtanın gelişimini tetiklese de içine giremez. Bu nedenle doğan yavruların tamamı genlerini anneden alır.

Ancak jinekogenez çalışmaları sırasında beklenmedik bir şey oldu ve sadece ABD’deki belirli bölgelerde yaşayan kaşık ağızlı mersin balığının spermi, tamamen ayrı bir tür olan Rus mersin balığının yumurtasının içine girerek döllemeyi başardı.

Söz konusu dölleme sonucunda yaklaşık 100 melez balık ortaya çıktı. Melez balıkların çoğu yüzde 50-55 kaşık ağızlı mersin balığı-Rus mersin balığı melezlenmesi olurken bazı balıklarda Rus mersin balığı genlerinin daha baskın olduğu görüldü.

Kaşık ağızlı mersin balığı

Doğadaki pek çok melez tür gibi yanlışlıkla ortaya çıkan bu melez balıklar da üreme kabiliyetine sahip değil. Bununla birlikte bilim insanları, yapay yollarla da daha fazla melez tür oluşturmak istemiyorlar. Zira melez türün Rus mersin balığı üzerinde baskın olabileceği ve neslini tükenme noktasına getirebileceği belirtiliyor.

Bu çalışma, yanlışlıkla istenmeyen bir sonuç ortaya çıkarmış olsa da 184 milyon yıl önce birbirlerinden ayrılmış iki türün dahi anormal şartlarda melezlenebileceğini ve temelde birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını ortaya koyuyor.