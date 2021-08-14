Venüs’ten Tüyler Ürpertici ‘Ses’ ve Görüntü Kayıtları Alındı

ESA, NASA ve JAXA’nın iki farklı grup halinde ortaklaşa yürüttüğü iki görev sırasında uzay araçları, Venüs’ün çok yakınından geçti. Fırsattan istifade eden araçlar, gezegenden görüntü ve titreşim kayıtları aldı. Elde edilen titreşimler sese çevrilerek yayınlandı.

Merkür’ü yakından incelemek için başlatılan BepiColombo görevi ve Güneş Sistemi’nin işleyişi hakkında bilgi almak için başlatılan Solar Orbiter görevinde yer alan uzay araçları, yol üstündeki Venüs’ü de es geçmeyip oldukça ilgi çekici veriler elde ettiler. Görevlerde yer alan uzay araçlarından biri gezegenin kısa bir videosunu kaydetti, diğeri ise hem kendinin hem de gezegenin ‘sesini’.

Uzay araçları, görevlerine dahil olmasa da Venüs’ün yer çekimindenn faydalanmak amacıyla gezegenin oldukça yakınından geçtiler. İki aracın da gezegene şöyle bir göz atıp uzaklaştığı sırada Venüs’ün parıltılı görüntüleri kaydedildi. Ayrıca bir aracın Venüs’ün manyetik alanına giriş yaptıktan sonraki titreşimleri, sese çevrildi. Aynı şekilde gezegene Güneş rüzgarı titreşimleri de sese çevrildi ve tüm bu veriler, görevleri yürüten uzay ajansları tarafından yayınlandı.

Venüs’ün yanından geçen uzay aracının ‘sesi’:

Merkür’ün manyetik alanı, yüzeyi ve atmosferi hakkında veri toplamak üzere başlatılan BepiColombo görevi, JAXA ve ESA tarafından ortak olarak yürütülmekte. Güneş’in Güneş Sistemi’ndeki etkisine dair bilgi edinmek için başlatılan Solar Orbiter görevi ise NASA ve ESA tarafından yine ortak olarak yürütülmekte. İki görevin de uzay araçları yakın zamanda Venüs’ün kıyısından geçti. Bu hamle, gezegenin çekim gücünden faydalanmak için yapılmıştı. Ancak bu kadar yakından geçerken Venüs’ten de ufak tefek bilgiler almak ihmal edilmedi.

Venüs’e ulaşan Güneş rüzgarlarının sesi:

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Venüs’ün yakınından geçerken aracın yarattığı titreşimleri sese çevirerek YouTube’da yayınladı. Bu ürpertici sesin yanı sıra, Venüs’e vuran Güneş rüzgarlarının da yaydığı frekans kaydedilerek sese çevrildi. Bu iki ses de asıl odağı Merkür olan BepiColombo görevi sırasında kaydedildi.

Venüs’ün geçiş sırasında kaydedilen videosu:

Neredeyse eş zamanlı olarak Venüs’ün yakınından geçen Solar Orbiter aracı ise Venüs’ün büyüleyici parıltısını gösteren görüntüler kaydetti. Gezegenin yüzeyinden 7 bin 995 kilometre yüksekte kaydedilen kısa video, yine ESA’nın YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı.