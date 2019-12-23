E-devlet platformu ile pek çok kamu işini online ortama taşıyan Türkiye, dijital dönüşüm hızını artırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni yıldan itibaren fatura, arşiv fatura ve irsaliye gibi çok sayıda evrakta e-belge kullanılmasının zorunlu olacağını açıkladı.

Her sektör gibi kamu da önemli bir dijital dönüşümden geçiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni yıldan itibaren vergi uygulamaları dijital ortama aktarılacak.

Buna göre 1 Ocak 2020’den başlamak üzere mükellef grupları ile sektörler, e-belge uygulamalarına geçecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018’de brüt satış hasılatı 10 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin yılbaşından sonra e-fatura uygulamasına geçmesi gerektiğini açıkladı.

E-belge yöntemi ile sahte ve yanıltıcı evrakların önüne geçilmesi hedefleniyor

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan D1 yetki belgeli işletmeler ise 1 Ocak 2021'e kadar e-bilet uygulamasına geçmek zorunda kalacak. Ayrıca sinema işletmeleri de 1 Temmuz 2020 itibarıyla aynı uygulamaya tabii olacak.

Sigorta ve emeklilik firmaları, kendilerine verilecek süre zarfında e-sigorta komisyon gider belgesi ve e-sigorta poliçesi uygulamalarına geçecek. Ek olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bazı bankalar da e-dekont uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacak.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerindeki mükellefler 1 Ocak 2020’den itibaren e-defter uygulamasına geçecek. E-dönüşüm çabaları kapsamında atılan bu adımlarla e-belge kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine yükselmesini bekleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, e-belge uygulamaları sayesinde sahte ve yanıltıcı evrakların önüne geçmeyi umuyor.