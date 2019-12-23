Her sektör gibi kamu da önemli bir dijital dönüşümden geçiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni yıldan itibaren vergi uygulamaları dijital ortama aktarılacak.
Buna göre 1 Ocak 2020’den başlamak üzere mükellef grupları ile sektörler, e-belge uygulamalarına geçecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018’de brüt satış hasılatı 10 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin yılbaşından sonra e-fatura uygulamasına geçmesi gerektiğini açıkladı.
E-belge yöntemi ile sahte ve yanıltıcı evrakların önüne geçilmesi hedefleniyor
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan D1 yetki belgeli işletmeler ise 1 Ocak 2021'e kadar e-bilet uygulamasına geçmek zorunda kalacak. Ayrıca sinema işletmeleri de 1 Temmuz 2020 itibarıyla aynı uygulamaya tabii olacak.
Sigorta ve emeklilik firmaları, kendilerine verilecek süre zarfında e-sigorta komisyon gider belgesi ve e-sigorta poliçesi uygulamalarına geçecek. Ek olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bazı bankalar da e-dekont uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacak.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerindeki mükellefler 1 Ocak 2020’den itibaren e-defter uygulamasına geçecek. E-dönüşüm çabaları kapsamında atılan bu adımlarla e-belge kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine yükselmesini bekleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, e-belge uygulamaları sayesinde sahte ve yanıltıcı evrakların önüne geçmeyi umuyor.