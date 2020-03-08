16. Verimlilik Günleri, 10-12 Mart'ta Gazi Üniversitesi'nde

Bu yıl 16. kez gerçekleştirilecek olan verimlilik günleri, sektörün tecrübeli profesyonelleriyle iş dünyasına adım atmaya hazırlananları bir araya getirecek. Etkinliğe her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazi Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin en aktif endüstri mühendisliği topluluklarından biri olan Gazi Endüstri Topluluğu, kuruluşunun 24. yılında 16. kez Gazi Üniversitesi’nin en büyük konsept etkinliği olan Verimlilik Günleri’ni 10-12 Mart 2020 tarihlerinde ‘Liderlik, Kuşak Farkı ve Girişimcilik’ temaları etrafında gerçekleştirecek.

Lider firmalardan yöneticilerinin ve iş insanlarının ağırlandığı Verimlilik Günleri’nin amacı, dünya gündemini meşgul eden konuları, katılımcılarla birlikte detaylı bir biçimde ele almak. Etkinliğe; Anadolu Sigorta, Türk Traktör, COSMED, Toyota, Net Healthcare Logistics, Şişecam, Bilkent Holding, TUSAŞ, Unilever, BAT ve Orka Holding (Damat Tween, D’S Damat) İcra Kurulu Üyesi Fatih ANIL gibi büyük firmalar ve yöneticileri katılım gösterecek.

Etkinlikte, bu önemli isimlerin yer alacağı oturumların yanı sıra gün boyu süren workshoplar da katılımcıları bekliyor olacak. Çeşitli sürprizlerin ve ödüllerin de dağıtılacağı 16. Verimlilik Günleri, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademi Salonu ev sahipliğinde 10-11-12 Mart’ta kapılarını katılımcılara açacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için gazient.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.