Kuru temizlemenin yanında sürekli temiz suyla temizleme ve paspaslama özelliğine sahip kablosuz dikey şarjlı süpürge Viomi Cyber'ı inceledik. Değiştirilebilir ve şarj edilebilir bataryası ile tek şarjla bütün evi temizleyebileceğiniz süpürgenin teknik özellikleri, kullanım kolaylığı gibi pek çok detaya yakından baktık.

Uzun kablolarıyla her yere takılan, temizlik yapmayı resmen işkence haline getiren elektrikli süpürgeleri muhtemelen biliyorsunuz. Bu süpürgelerin çekim gücü ne kadar iyi olursa olsun toz torbasını değiştirmek, suyunu boşaltmak derken çok zorlayıcı olabiliyorlar.

Özellikle son yıllarda bu geleneksel süpürgelere rakip olan kablosuz dikey şarjlı elektrikli süpürgeler çıkmaya başladı. Günümüzde ise kendi alanında çok iyi işler başaran bazı süpürgeler var.

Bugün sizlere herhangi bir kablo gerektirmeden tüm evin ıslak ve kuru temizliğini sağlayan dikey şarjlı elektrikli süpürge Viomi Cyber'ı inceleyeceğiz. Süpürmesinin yanında bir de tüm eve paspaslayan ıslak-kuru seçenekli Viomi Cyber, yaklaşık 1 haftadır incelediğim bir süpürge. Son derece kullanışlı olan elektrikli süpürge, özellikleri sayesinde temizliği bir yük değil eğlence aracına çevirebilir. Son derece güçlü çekim gücüyle evinizdeki tozları toplama konusunda başarılı olan süpürgenin ıslak yıkama özelliği de çok iyi çalışıyor. O zaman hadi gelin şimdi Viomi Cyber'ın özelliklerine yakından bakalım.

Öncelikle Viomi Cyber'ın teknik özelliklerine bakalım.

Viomi Cyber, 220W'lık güce sahip. 286 x 256 x 1000 mm'lik boyutlarla gelen elektrikli süpürgede 2500 mAh'lik sökülebilir ve şarj edilebilir batarya bulunuyor. Bu bataryayla 120 m² bir alanı temizleyebilen süpürgenin 800 ml'lik temiz su deposu bulunurken 500 ml'lik de kirli su deposu yer alıyor. Turbo ve normal çekim gücü uyguladığı kullanım seçenekleri ile temizliği daha kolay hale getiriyor. Ayrıca hava ile kurutma özelliği ile rulo fırçasını kendi kendine temizliyor.

Viomi Cyber'ın avantajları neler?

Viomi'nin kablosuz dikey şarjlı elektrikli süpürgesi Cyber'ın pek çok avantajı yer alıyor. Bunlar arasında en önemlisine baktığımızda ise tek seferde hem süpürge hem de paspas yapabiliyor olması bizi karşılıyor. Etraftaki tozu ortadan kaldırırken bir de ıslak temizlik de yapabildiğiniz Viomi Cyber, size sadece başarılı temizlik sunmuyor. Aynı zamanda bunu daha kısa zamanda yapabilmenizi sağlamış oluyor. O zaman incelememize diğer detaylarla devam edelim.

Viomi Cyber, farklı kirleri başarıyla temizleyebiliyor.

Viomi Cyber'la yaptığımız incelemelerde çekim gücüyle oldukça zorlu kirlere karşı bile başarılı olduğunu görüyoruz. Yapışkan pislikler dahil pek çok zorlu kirleri hızlı bir şekilde temizleyen süpürge, aynı anda yıkama işlemini de gerçekleştiriyor. Yaptığım incelemelerde "bunu da çıkarmaz" dediğim yerlerde bile başarılı bir performans sergiledi.

Viomi Cyber'da kirli su toplanıp sürekli temiz suyla yıkama sağlanıyor.

Viomi Cyber'da yaptığım incelemelerde özellikle ıslak temizlemenin çok başarılı olduğunu gözlemledim. Bunun da çok net bir sebebi var. Çift su tankı bulunan süpürgede temiz su sürekli aktarılırken kirlenen su başka bir tanka alınıyor. Bu sayede zamanla kirlenen suyla yıkama olmamış oluyor.

Viomi Cyber, tek bir dokunuşla kendi kendini temizliyor.

Viomi Cyber'ın dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri de kendi kendini temizleme özelliği. Altında yer alan fırça silindiri ve tüpündeki; kıl, tüy gibi kirler tek bir dokunuşla temizleniyor. Özellikle temizlikten sonra canımızı sıkan o kirli ruloya dokunma gerekliliği de böylelikle ortadan kalkıyor. İşiniz bittikten sonra yapacağınız tek şey kirli suyu dökmek olacak. Üstelik kendini temizleyen rulo fırça, daha sonrasında da direkt kuruyor. Çünkü Viomi Cyber, kendi temizliğinin hemen ardından fırça silindirini havayla kurutmaya başlıyor.

Viomi Cyber, güçlü bataryasıyla 120 m²'lik alanı temizleyebiliyor.

Viomi Cyber, son derece güçlü bir bataryayla geliyor. 2500 mAh'lik çıkarılabilir batarya, 120 m²'lik bir alanı temizleyebiliyor. Elbette bu alan, sizin temizlik yapma şeklinize göre daha az ya da daha fazla olabilir. 800 ml'lik temiz su deposu sayesinde özellikle uzun temizliklerin üzerinden rahatlıkla kalkabiliyor.

Viomi Cyber, 1 kg motor çekişi ile rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

Dikey şarjlı elektrikli süpürge ilk elime geçtiğinde ağırlığı beni biraz düşündürmüştü. Ancak süpürgeyi çalıştırdığınızda o ağırlığından eser kalmıyor. Ergonomik bir tasarıma sahip süpürge, 1 kg motor çekişi sayesinde her yöne kolayca hareket ettirilebiliyor. Yani sizin hareket ettirdiğiniz yöne doğru motorlardan tekerleklere bir destek geliyor. Bu da zemin ne olursa olsun süpürgeyi zorlanmadan hareket ettirmenizi sağlıyor.

Viomi Cyber, şık ve akıllı LED ekranla geliyor.

Viomi Cyber'ın üzerinde bulunan LED ekranı sayesinde gerçek zamanlı çalışma durumunu, kir ve pil seviyelerini, emiş gücünü, temiz ve kirli su haznelerinin kullanımını ve -varsa- arızalarla ilgili durumları görüntüleyebiliyorsunuz.

Standı sayesinde Viomi Cyber'ı şarj ederken aynı zamanda temizleyebileceksiniz.

Viomi Cyber'ın yanında gelen şarj standı, elektrikli süpürgeyle işiniz bittiğinde koyabileceğiniz bir istasyon. Burada hem Viomi Cyber şarj oluyor hem de süpürgenin kendi kendini temizleme ve havayla kuruma işlemleri yürütülüyor.

Gelelim sonuca: Viomi Cyber alınır mı?

Viomi Cyber ile birlikte yaptığım incelemelere göre evi sürekli temizleyip bir de paspaslama yapan kişilerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracağını düşünüyorum. Elbette hem kuru hem de ıslak temizleme işini birlikte yapan süpürgeler var, ancak bunlar genelde çok iyi sonuçlar vermiyor. Özellikle ıslak temizlemede çoğu süpürge yetersiz kalıyor. Viomi Cyber'ın iki farklı su tankı kullanması ve sürekli temiz suyla temizleme yapması, genel temizleme başarısı olarak rakiplerinin önüne geçmesini sağlıyor.

Tekerleğindeki motorlar sayesinde yakaladığı itme gücü de ağır sayılabilecek bir süpürgenin çok kolay hareket etmesine ve kontrol edilebilmesine olanak tanımış. Viomi Cyber, kendi boyutlarından beklenmeyecek bir esnekliğe sahip.

Peki Viomi Cyber'ın fiyatı ne?

Viomi Cyber, premium bir elektrikli süpürge. Aldığınızda sizi pek çok konuda da memnun edecektir. Peki böyle bir süpürgeye kaç TL'ye sahip olabilirsiniz? Viomi Cyber'ın şu anki fiyatı 8499 TL. Ancak Webtekno takipçilerine özel Viomi Cyber elektrikli süpürgeyi 500 TL indirimle 7999 TL'ye alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken “WEBTEKNO” kupon kodunu kurumsal web sitesinde ilgili alana girmek. Eğer sizler de Viomi Cyber elektrikli süpürgeyi daha yakından incelemek istiyorsanız buraya tıklayarak Vİomi'nin resmi sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca buradan kablosuz dikey şarjlı elektrikli süpürge Viomi Cyber’ın satın alma sayfasına ulaşabilirsiniz.