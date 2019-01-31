Trend Micro isimli güvenlik şirketi, Google Play Store'da indirilebilen birçok uygulamada fazlasıyla kötü niyetli yazılımlar keşfetti.

Android'de bu aralar amip gibi çoğalan yeni bir kötü amaçlı yazılım, yüklediğiniz birçok uygulama ile geliyor olabilir. Trend Micro tarafından yayınlanan analize göre özellikle fotoğraf filtre uygulamalarında karşımıza çıkan bir takım pop-uplar, telefonunuzu görmek istemeyebileceğiniz türden sayfalara gidiyor.

Reklamı geçmek için dahi olsa tıkladığınız bu pop-uplar sizi hem çeşitli porno sitelerine yönlendiriyor hem de kişisel bilgilerinizi isteyen, adresinize ve telefon numaranıza erişen çeşitli sitelere yönlendirilmenize sebep oluyor. Hatta bu uygulamalar sayesinde kişisel fotoğraflarınız dahi çalınıyor.

Google, şu an bu tip kötü niyetli uygulamalar ile ilgili alarma geçmiş durumda. Ancak şu an Google dahi bu tip uygulamaları tamamen temizleyemediğini itiraf ediyor. Bu durumda uygulamaya gelen yorumları incelemeniz yararınıza olacaktır.