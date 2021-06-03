8 bölümlük bir Marvel dizisi olan WandaVision, Vision'ın her şeyi öğrenip uzaklara gitmeye çalışmasıyla sona ermişti. Tüm MCU hayranları, olası bir yeni sezonda veya farklı Marvel yapımlarında Vision'ın geri döneceğini düşünse de karaktere hayat veren Paul Bettany, bir sözleşmesinin bile olmadığını ve MCU evrenine geri dönüp dönmeyeceğini kendisinin de bilmediğini açıkladı.

Mart ayında sezon finaline giden ve milyonlarca MCU hayranının beğenisini toplayan WandaVision dizisinden kötü bir haber var. İlerleyen Marvel filmlerinde Elizabeth Olsen'ın canlandırdığı Wanda karakterini tekrar göreceğimizden emin olsak da Vision'ı canlandıran Paul Bettany, MCU evrenine geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığını açıkladı.

Şimdilik herkes Vision'sız Wanda nasıl olacak diye düşünüyor ve Bettany de son verdiği bir röportajda hayranlarının umutlarını bir kez daha söndürmüş durumda. MCU'ya geri dönüp dönmeyeceğinden haberinin olmadığını belirten ünlü oyuncu, yapımcılarla imzaladığı bir sözleşmesinin bile olmadığını dile getirdi.

WandaVision, White Vision'ı gördüğümüz son yapım olabilir

WandaVision, Disney+ platformunda yayınlanan ilk MCU bağlantılı dizi olma niteliğini taşıyor. Dizi, zihin kontrolü ve gerçeklik algısında değişiklikler yaratan Wanda isimli karakterin yaşadığı hafif komik olayları ele alıyor. Sit-com tarzındaki bu dizi, 8 bölümün ardından final yapmıştı ve gerçekleri görüp her şeyin farkına varan White Vision, Wanda'dan uzak bir yerlere gitmişti.

Böyle bir finalin ardından dizinin hayranları, ne olursa olsun Vision'ı MCU evreninde tekrar görebileceğini düşünmüştü. Karaktere hayat veren Paul Bettany'nın yapmış olduğu açıklama ise düşünülen şeyin tam zıttı yönünde.

Bettany, vermiş olduğu röportajda şu açıklamalarda bulundu; "Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Herhangi bir sözleşmemiz yok. Böyle bir şeye devam edersek Emmy ödüllerine oynamış oluruz. Yani tekrar olabilecekmiş gibi durmuyor. White Vision'ı tanıtıp onunla birlikte ilerlememek biraz zor ancak bunun hakkında bir konuşma gerçekleştirmedik."