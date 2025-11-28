vivo ve FOTON’un ödüllü mobil fotoğrafçılık yarışması başladı

vivo ve FOTON iş birliğiyle başlatılan mobil fotoğrafçılık yarışmasında kazananları amiral gemisi telefonlar bekliyor. Başvurular 20 Aralık’a kadar sürecek.

vivo ve FOTON tarafından düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Yarışması başladı. Türkiye’deki fotoğraf severlere açık olan yarışmaya katılım ücretsiz ve sadece vivo telefonlarla çekilmiş fotoğraflar kabul ediliyor. Başvurular 20 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Katılmak için buraya tıklayın

Yarışma “Şehrin Uzak Perspektifleri” ve “Her Yer İnsan” olmak üzere iki ana temada gerçekleşiyor. Katılımcılar şehir yaşamı ve insan temalı karelerle başvurabiliyor. Yarışmaya her iki kategoride toplam 5 fotoğrafla katılım sağlanabiliyor.

Katılım için fotoğraflarda vivo filigranı bulunması şart. Başvuru, fotondernegi.com üzerinden ya da Instagram’da #vivoX300Serisi, #HerYerInsan ve #ŞehrinUzakPerspektifleri etiketleriyle yapılan paylaşımlar yoluyla yapılabiliyor.

Jüride Coşkun Aral ve Cem Kıvırcık gibi önemli isimler yer alıyor. Değerlendirme 26 Aralık’ta, sonuçlar ise 29 Aralık’ta açıklanacak. Birinciye vivo X300 Pro, ikinciye X300, üçüncüye ise X200 FE akıllı telefon hediye edilecek. Ayrıca 20 fotoğraf online sergilenecek.