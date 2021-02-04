Vivo, orta üst segment arasındaki yeni telefonu S7t 5G'yi duyurdu. MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Son yılların giderek popüler hale gelen teknoloji şirketlerinden Vivo, "S7t 5G" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment kategorisine girse de sunduğu özellikler sayesinde üst segmente daha yakın olan cihaz, tüketicileri fiyatı nedeniyle ikilemde bırakacak gibi görünüyor.

Vivo S7t 5G, 6.44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip. Geniş bir çentiğe sahip bu ekrana ikili ön kamera kurulumu ekleyen mühendisler, kullanıcılara 44 MP ana ön kamera ve 8 MP de geniş açılı ikinci bir ön kamera deneyimi sunmuş oluyorlar. Bu arada, Vivo'nun yeni akıllı telefonunun ekranında parmak izi okuyucu sensörü olduğunu da söyleyelim.

Vivo S7t 5G'nin tasarımı şöyle

Vivo'nun orta segment yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 820 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanıyla kombine edilen cihaz, Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 arayüzü ile çalışıyor. Batarya açısından da kullanıcıları tatmin edebilecek değerler sunan telefon, 4.100 mAh kapasiteli bataryasını 33 watt hızlı şarj ile destekliyor.

Telefonun arkasına baktığımızda, üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de siyah beyaz portre kamerası yer alıyor. Buraya kadar anlattıklarımız sizi heyecanlandırdıysa, şimdi de bu akıllı telefonun fiyatının ne kadar olduğuna bakalım.

Vivo S7t 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde FHD+, AMOLED

6.44 inç büyüklüğünde FHD+, AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 820

MediaTek Dimensity 820 RAM: 8 GB (LPDDR4X)

8 GB (LPDDR4X) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 44 MP + 8 MP

44 MP + 8 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.100 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)

4.100 mAh (33 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C Boyutlar: 158.82 mm x 74,2 mm x 7.39 mm

158.82 mm x 74,2 mm x 7.39 mm Ağırlık: 169 gram

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Vivo S7t 5G; siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabilecek. An itibarıyla Çin pazarında satışa sunulan telefonun fiyatı ise 417 dolar olarak belirlenmiş durumda.