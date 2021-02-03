LG Wing, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

LG'nin döndürülebilir akıllı telefonu Wing, cüzdanları küstüren fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Son yılların en yenilikçi tasarımlarından biri olan LG Wing, fiyat etiketiyle pek de alınabilir bir akıllı telefon gibi gözükmüyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, ilk Iron Man filminde Tony Stark’ın da kullanmış olduğu LG VX9400’ı referans alarak tasarladığı çift ekranlı “döndürülebilir” akıllı telefonu LG Wing’i geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuştu. 90 derece dönen ekranıyla yepyeni bir kullanıcı deneyimi vadeden LG Wing, nihayet Türkiye’de de satışa sunuldu.

LG Wing, adeta iki akıllı telefon üst üste konulmuşçasına bir tasarıma sahip. Normal kullanımda standart bir akıllı telefon ile aynı deneyimi sunan LG Wing, ekranı döndürüldüğünde ise T şeklinde ilginç bir tasarıma kavuşuyor ve kullanıcılar adeta 1,5 ekran kullanma imkanı sunuyor.

LG Wing özellikler

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6,8 inç OLED ana ekran, 3,9 inç ikincil ekran

Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.000 mAh

LG Wing, son yıllarda gördüğümüz en yenilikçi akıllı telefonlardan biri olsa da donanım noktasında en iyi olmanın epey uzağında bulunuyor. Snapdragon 765G işlemciden güç alan akıllı telefon, 8 GB RAM, 256 GB depolama gibi özellikler sunuyor. 3’lü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkan akıllı telefonun 4.000 mAh bataryası bulunuyor.

Yeni LG Wing, bugün itibarıyla Turkcell Online Mağaza aracılığı ile Türkiye’deki tüketicilerin de beğenisine sunulmuş durumda. Katlanabilir akıllı telefonları bir kenara bıraktığımızda son yılların en yenilikçi konsepti diyebileceğimiz LG Wing, 14.999 TL’lik fiyatıyla ne yazık ki her bütçeye hitap etmiyor.