Vivo V20 SE Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun en yeni akıllı telefonu olan V20 SE, fena sayılmayacak özellikleri ve fiyat etiketiyle tanıtıldı. Cihaz, orta segment bir telefon olmasına rağmen dikkat çeken kamera özelliklerine sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Vivo V20 SE’yi duyurdu. 48 MP’lik üçlü arka kamerası ve 32 MP’lik selfie kamerasıyla dikkat çeken Vivo V20 SE, sunduğu özelliklere göre uygun denebilecek bir fiyat etiketine sahip.

Son dönemlerin tasarım trendi olan delikli ekran yerine damla çentikli bir tasarımı tercih eden Vivo V20 SE, ince çerçeveli tasarımıyla yüzde 90,12 ekran/gövde oranı sunuyor. 6,44 inçlik HDR10 destekli FullHD+ AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, Gorilla Glass 3 ile nispeten eski bir koruma sunuyor.

Qualcomm’un orta segmentteki popüler işlemcilerinden Snapdragon 665’ten güç alan Vivo V20 SE, 8 GB LPPDR4x RAM, 128 GB dahili depolama ve microSD kart ile depolama alanını genişletme imkanı sunuyor. Kutusundan Android 10 ile çıkan cihaz, FunTouchOS 11 kullanıcı arayüzüne sahip.

Arka tarafta f/1,8 diyafram açıklığına sahip 48 MP ana kamera, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir geniş açı kamera, 2 MP derinlik kamerasına sahip olan Vivo V20 SE, ön tarafta ise f/2,0 diyaframlı bir 32 MP’lik selfie kamerası yer alıyor. 4.100 mAh’lik bir bataryadan güç alan cihaz, 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Vivo V20 SE özellikleri

İşlemci: Snapdragon 665

RAM: 8 GB LPPDR4x RAM

Depolama: 128 GB depolama

Ekran: 6,44 inç Full HD AMOLED

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.100 mAh, 33W

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C

Vivo V20 SE fiyatı

Beyaz ve siyah olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip olan Vivo V20 SE, 288 dolar (yaklaşık 2.199 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.