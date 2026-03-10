Tümü Webekno
7000 mAh Batarya, 200 MP Kamera: Fiyat Performans Canavarı vivo V70 FE Tanıtıldı

vivo, orta segmentte konumlanan V70 FE modelini tanıttı. Cihaz, kamerası ve bataryasıyla dikkat çekiyor.

7000 mAh Batarya, 200 MP Kamera: Fiyat Performans Canavarı vivo V70 FE Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sunduğu telefonlarla Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olmayı başaran vivo, bütçe dostu V70 serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin tanıttığı V70 FE isimli telefon, kamerasından bataryasına kadar her detaylıyla dikkat çekmeyi başaran bir fiyat performans canavarı olarak geliyor.

V70 FE modelinn arka tarafında sol üstte pil şeklinde konumlandırılmış bir kamera kurulumu görüyoruz. Ön tarafta ise ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımı var. Gelin bu telefonun teknik detaylarına ve fiyatlarına bakalım.

Karşınızda vivo V70 FE

viv1

Orta segmentte konumlanan V70 FE modelinde 6,83 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 1900 nit tepe parlaklık sunan AMOLED bir ekran bulunuyor. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 7360-Turbo yonga setinden güç alıyor ve ona 8/12 GB RAM ile 256/512 GB depolama eşlik ediyor.

Arka tarafta 2’li kamera kurulumu yer aldığını görüyoruz. Ana kamera f/1.88 diyafram açıklığına sahip 200 MP’lik bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Yanında ise 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Ön de 32 MP’lik deliğe yerleştirilen bir selfie kamerası bulunuyor.

viv2

Cihazın bataryası da oldukça dikkat çekici. 7000 mAh’lik 90W hızlı şarj destekli bir pili cihazda görüyoruz. Bunun dışında Bluetooth 5.4, çift SIM desteği, IP68 ve IP69 dayanıklılık, mor, mavi, gümüş olmak üzere 3 renk seçeneği gibi özellikler de var.

vivo V70 FE teknik özellikleri
Ekran 6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, 1900 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 7360 Turbo
RAM 8/12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 200 MP + 8 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 7000 mAh (90W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo V70 FE fiyatı

Versiyon Fiyatı
8/256 GB 380 dolar
12/256 425 dolar
8/512 435 dolar
Uygun Fiyata 6000 mAh Batarya, Dimensity 6300 İşlemci Sunan vivo Y37+ Tanıtıldı Uygun Fiyata 6000 mAh Batarya, Dimensity 6300 İşlemci Sunan vivo Y37+ Tanıtıldı
Akıllı Telefon

