vivo X200 Pro Mini’nin arka kamera modülü ve teknik özellikleri hakkında bilgiler içeren ilk görüntüler gün yüzüne çıktı.

vivo X200 serisinin tanıtımına sadece birkaç gün kaldı. Tanıtım yaklaşırken, yeni modelleri hakkında sızıntılar da gündeme gelmeye başladı. Serinin en kompakt modellerinden biri olan vivo X200 Pro Mini’nin ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı.

vivo X200 Pro Mini, kompakt telefon segmentinde yeni bir alternatif sunuyor. Özellikle Apple'ın mini iPhone serisini sonlandırmasının ardından, kompakt cihazların pazarda nasıl bir yol alacağı merak ediliyordu. vivo, bu yeni modelle küçük ama işlevsel bir seçenek sunarak kullanıcıların ilgisini yeniden çekmeyi hedefliyor.

vivo X200 Pro Mini’nin özellikleri

Görüntülerde, cihazın arkasında yer alan yuvarlak kamera modülünün dikkat çekici bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bu kamera modülü üç adet arka kamerayı barındırıyor ve bunlar arasında telefoto lens de bulunuyor. Zeiss iş birliği ile optimize edilen bu kameralar, farklı çekim senaryolarında kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Teknik özellikleri açısından bakıldığında, vivo X200 Pro Mini, 6.3 inç boyutunda OLED ekran ile donatılmış. Bu ekran, 120Hz LTPO yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunarak akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. Ayrıca, 50MP ana sensör, 50MP ultra geniş lens ve 200MP periskop telefoto kameraya sahip.

vivo X200 serisinin Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte piyasaya sürülmesi ve yapay zekâ entegrasyonunun derinleştirilmesi bekleniyor.