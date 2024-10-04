vivo, Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 ile önemli performans artışları hedefliyor. 2024 amiral gemisi telefonları hakkında detaylar veriliyor.

vivo, amiral gemisi akıllı telefon pazarında iddialı bir adım atarak Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 çip setleriyle önemli bir performans artışı sunmayı hedefliyor. Şirketin yaptığı açıklamalara göre, bu yeni çiplerin fiyatları artış gösterecek; ancak sunduğu iyileştirmeler, önceki nesillerin performansını geride bırakacak şekilde tasarlanmış.

vivo Ürün Müdürü Han Boxiao, bu yıl piyasaya sürülecek olan SoC'lerin teknoloji tarihindeki "nesil farkı" olarak nitelendirilebilecek kadar büyük bir sıçrama yaratacağını vurguladı.

%40 Performans artışı bekleniyor

Özellikle ekran teknolojisindeki yeniliklerin ve daha estetik tasarımların bu gelişim sürecinde önemli rol oynayacağını belirten Han, 2024 amiral gemisi telefonlarının daha ince çerçevelere sahip olacağını ve bu durumun kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Han, bu yıl piyasaya sürülecek SoC'lerin performansında %40 oranında bir iyileştirme öngördüklerini belirtti. Ekim 2024'te tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi telefonların, bu çiplerle birlikte önemli bir performans artışı sağlaması bekleniyor.