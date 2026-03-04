Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 50 MP Ön Kamera Sunan OPPO A6s Pro Tanıtıldı

OPPO, çok uygun fiyata 7000 mAh batarya, 120 Hz ekran ve 50 MP ön kamera sunan telefonu A6s Pro'yu resmen tanıttı.

Her segmente uygun sunduğu telefonlarla son yıllarda iyice popüler olmayı başaran Çinli marka OPPO, son zamanlarda A6 ismini verdiği serisine yeni cihazlar ekliyordu. Şimdi ise şirket, A6s Pro modelini resmen duyurdu. Telefon, çok uygun fiyatlı bütçe dostu bir cihaz olarak geliyor.

Bütçe dostu olmasına rağmen devasa batarya gibi özelliklere sahip olan A6s Pro modeli, ön tarafında ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımına sahip. Arkasında ise sol üst tarafa yerleştirilen 2’li kamera kurulumu bulunuyor.

Karşınızda OPPO A6s Pro

OPPO A6s Pro’da 6,57 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına, 1080 x 2372 çözünürlüğe ve 1400 nit parlaklığa sahip bir OLED ekran var. Telefon, MediaTek’in giriş segmentteki telefonlar için geliştirdiği, günlük işler için yeterli olan işlemcisi Helio G100 Max’ten güç alıyor. Ona 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor.

Telefonun arkasında 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik yardımcı sensör var. Önde ise 50 MP’lik ultra geniş özellikli bu fiyat segmentine göre çok iyi bir selfie kamera görüyoruz. Bir diğer dikkat çeken özelliği ise 7000 mAh’lik 80W hızlı şarj destekli üstün pil performansu sunabilen bataryası. Telefonun IP69K dayanıklılığa sahip olduğunu ve 190 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 325 dolar civarlarından başlıyor.

OPPO A6s Pro teknik özellikleri