Kameralarıyla Büyüleyen, Yılın En İyi Telefonlarından vivo X300 Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatları

vivo, yeni amiral gemisi telefonları X300 ve X300 Pro'yu resmen Türkiye'de satışa sundu. İşte dikkat çeken özelliklere sahip cihazların fiyatları.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon üreticilerinden vivo, yeni amiral gemisi X300 serisini geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtmıştı. Kamerasıyla büyüleyen cihazlardan standart ve Pro modellerin ülkemize de gelmesi bekleniyordu. Beklenen gün geldi çattı. vivo X300 ve X300 Pro, resmen Türkiye’de satışa sunuldu.

Telefonlar, ön tarafta delikli ekran arkada ise yuvarlak ada içerisine yerleştirilen kamera tasarımıyla geliyor. X300 Pro modeli, Türkiye’deki en pahalı 10 telefon arasına girmeyi başarıyor. Gelin bu cihazların fiyatlarına ve özelliklerine bakalım.

vivo X300 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 16 GB + 512 GB 74.999 TL

X300 modelinin normal fiyatı 79.999 TL. Çıkışına özel indirimle 74.999 TL'ye alınabiliyor. Ayrıca lansmana özel cihazla birlikte 4.499 TL'lik vivo Watch GT saat, 1.999 TL'lik vivo TWS3e kulaklık ve 2 yıl onarım garantisi de hediye ediliyor.

vivo X300 özellikleri

Ekran 6,31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, 4500 nit, LTPO AMOLED İşlemci Dimensity 9500 RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 200 MP f/1.68 + 50 MP f/2.0 + 50 MP f/2.57) Ön kamera 50 MP f/2.0 Batarya 6040 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 6

vivo X300 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 16 GB + 512 GB 94.999 TL X300 modelinin normal fiyatı 99.999 TL. Çıkışına özel indirimle 94.999 TL'ye alınabiliyor. Ayrıca lansmana özel cihazla birlikte 4.499 TL'lik vivo Watch GT saat, 1.999 TL'lik vivo TWS3e kulaklık ve 2 yıl onarım garantisi de hediye ediliyor. Eğer çıkarılabilir lens içeren fotoğrafçılık kiti almak isterseniz 97.999 TL ödüyorsunuz.

vivo X300 Pro özellikleri