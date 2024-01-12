vivo, günlük ihtiyaçlar için ideal olan akıllı telefonu Y16 için kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında zaten uygun fiyatlı olan telefon, iyice erişilebilir hale gelmiş durumda.

Yeni bir akıllı telefon sahibi olmak, içinde bulunduğumuz koşullar altında çok da kolay değil. Zira piyasadaki en iyi akıllı telefonlar, oldukça yüksek fiyatlarla satılıyorlar. Uygun fiyatlı modeller arasındaysa seçim yapmak oldukça zor. Şimdi sizlere, Çinli teknoloji vivo'nun başlattığı bir kampanyadan bahsedeceğiz. Ancak kampanya için son tarihin 14 Ocak olduğunu, elinizi çabuk tutmanız gerektiğini baştan söyleyelim.

vivo, "Haftanın Yıldızları" etkinlikleri kapsamında her hafta bazı ürünlerine indirimler yapıyor. İşte bu hafta indirim kapsamına alınan model, Y16. Normal koşullarda da aşırı uygun fiyatlı olan telefon, yapılan ekstra indirim ile yüzünüzü güldürecek türden. Üstelik öğrenciler, bu akıllı telefon için vergi iadesi kapsamından da faydalanabilecekler.

Peki vivo Y16 neler sunuyor?

6,51 inç büyüklüğünde HD+ ekranla donatılan vivo Y16'da, MediaTek Helio P35 işlemci bulunuyor. Giriş seviye bir model olmasından kaynaklı 5 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapan telefon, yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensörle donatıldı. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen cihaz, 4 GB'ye kadar da sanal RAM desteği sunuyor. Telefon, esas sürprizi ise arka kısmında saklıyor.

vivo Y16'nın arka kısmına baktığımızda, çift kamera kurulumu görüyoruz. 13 MP ana kamerası olan telefonda, 2 MP çözünürlük sunan ikinci bir kamera daha bulunuyor. Buradaki esas olay ise vivo'nun, Y16'nın kamera kurulumunu yapay zekâ ile destekliyor olması. Yani bu akıllı telefonla fotoğraf ve video çekerken, rakamların ötesine geçeceksiniz.

vivo Y16 teknik özellikleri:

Ekran 6.51 inç, HD+, 90 Hz İşlemci MediaTek Helio P35 RAM 4 GB (+ 4 GB sanal) Depolama 64-128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh

vivo Y16 fiyatı:

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan vivo Y16'nın normal satış fiyatı, 7.999 TL. Ancak vivo'nun başlattığı kampanya kapsamında bu akıllı telefon, sadece 5.499 TL karşılığında satın alınabiliyor. Eğer siz de vivo Y16'nın özelliklerini keşfetmek ve akıllı telefonu satın almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

vivo Y16 inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz