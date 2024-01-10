vivo'nun yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu "Y100 GT", bazı özellikleriyle ortaya çıktı. Google Play Console sayesinde ortaya çıkan telefon, yakın bir gelecekte duyurulabilir.

Çinli teknoloji devi vivo'nun yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla tanıştığımız "Y100" serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkacak "Y100 GT", Google Play Console'da listelenmesi ile ifşa oldu. Telefonun kritik önem arz eden teknik özellikleri belli olmuş durumda.

vivo'nun "PD2314" şeklinde kodladığı akıllı telefon, sahip olduğu teknik özelliklerle tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefonda, FHD+ çözünürlük sunan bir ekran bulunacak. Kavisli yapıdaki bu ekran, üst/orta noktaya yerleştirilen selfie kameraya ev sahipliği yapacak.

MediaTek Dimensity 8200, 12 GB RAM ve dahası

*Google Play Console'da paylaşılan vivo Y100 GT görüntüsü.

Google Play Console listelemesi, bu akıllı telefonun işlemcisini açıkça göstermiyor. Ancak 3,1 GHz hızında çalışan Cortex A78 çekirdeği, 3 GHz hızında üç Cortex-A78 çekirdeği ve 2 GHz hızında çalışan dört Cortex-A55 çekirdeği, bu işlemcinin MediaTek Dimensity 8200 olabileceğini gösteriyor. Telefonda 12 GB RAM bulunacak. Telefonun işletim sistemi ise Android 13 olarak görünüyor.

vivo Y100 GT Google Play Console görüntüsü:

vivo'nun yeni akıllı telefonuyla ilgili aktarabileceklerimiz, şimdilik bu kadar. Ancak bunun kısa bir süre sonra değişmesini bekliyoruz. Google Play Console listelemesi, genelde o telefonun piyasaya sürülmek üzere olduğunu gösterir. Hâl böyle olunca birkaç hafta içerisinde bir lansman, şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu arada; vivo Y serisindeki bazı modellerin Türkiye'ye geldiğini belirtelim. Yani vivo Y100 GT de Türkiye ihtimalli modellerden biri. Ancak Y100 serisindeki diğer telefonların henüz Türkiye'de olmadığını dipnot olarak bırakmakta fayda var.