"Volkswagen'in Türkiye Fabrikasına Arazi Tahsisi Yapıldı"

Volkswagen'in Türkiye'deki üretim tesisi için arazi tahsisinin gerçekleştiği iddia edildi. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan tarafından yapılan açıklamalarda toplamda 4.000 dönüm arazinin Volkswagen'e tahsis edildiği ifade edildi. Arazinin 1.000 dönümlük bölümünü ise Muradiye Fidanlığı oluşturuyor.

Türkiye geçtiğimiz dönemlerde uzunca bir süre Almanya merkezli otomobil devi Vokswagen'i konuştu. Çünkü şirketin Doğu Avrupa'da yeni bir fabrika kuracağı konuşuluyordu ve aday ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Gel zaman git zaman fabrikanın Türkiye'de kurulacağı kesinleşti. Hatta Volkswagen, Manisa merkezli yeni bir şirket bile kurdu.

Volkswagen'in Türkiye yatırımı yaşanan olaylar ve yoğun gündem nedeniyle unutulmuş durumdayken ortaya ilginç bir iddia atıldı. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan tarafından yapılan açıklamalarda Volkswagen'in üretim tesisini kurabilmesi için tam 4.000 dönümlük alan tahsisinin gerçekleştiği ifade edildi. Bu dikkat çeken iddia, Volkswagen'in Türkiye yatırımını yeniden gündeme getirdi.

Akcan'ın açıklamalarına göre Volkswagen için tesis edilen arazi Manisa'nın Muradiye ilçesinde yer alıyor. Üstelik iddialara göre bu arazinin yaklaşık 1.000 dönümlük bir bölümünün yıllık 500 milyon TL ciro yapan Muradiye Fidanlığı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca yıllık 5 milyon fidan kapasitesi bulunan arazinin önce hazineye devredildiği ardından da Volkswagen'e tahsis edildiği söyleniyor.

Tohumcular Birliği, fidanlığın Volkswagen'e tahsis edilmesine karşı

Savaş Akcan tarafından yapılan açıklamalarda verimli bir tarım arazisinin üretim tesisi için Volkswagen'e verilmesine karşı oldukları ifade edildi. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Akcan, arazilerin birer birer azalması sonucunda ülkemizde ekim dikim için yer kalmayacağını söylüyor.

Türkiye'de bugüne kadar farklı otomobil şirketleri tarafından da üretim tesisleri kuruldu. Bu bağlamda özellikle de Ford Otosan'a tahsis edilen arazi uzunca bir süre tartışılmıştı. Bunun nedeni ise Gölcük'te kurulacak üretim tesis için SEKA'nın arazisinin verilecek olmasıydı. Hatta 2001'de yaşanan bu tahsis ile ilgili siyasiler de karşı karşıya gelmişlerdi.