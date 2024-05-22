Fransız otomobil üreticisi ile Alman Renault'nun birlikte gerçekleştirecekleri elektrikli Twingo projesinin fişinin çekildiği açıklandı.

Bir dönemin popüler araçları arasında yer alan Twingo'nun elektrikli olarak geri dönmesi için Renault ve Volkswagen birlikte çalışmak için görüşmelere başlamıştı. Renault CEO'su Luca de Meo, çarşamba günü yaptığı açıklama ile görüşmelerin sona erdiğini ifade etti.

de Meo, yaptığı açıklamada "Avrupa endüstrisinin birlikte bir takım olarak çalışabileceğini göstermek istedim, bu yüzden bu kaçırılmış bir fırsat ama ileride yenileri olabilir." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak Volkswagen tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor.

Asyalı rakiplere karşı işbirliği girişimi

Volkswagen ve Renault arasındaki partnerlik, Avrupa bölgesinin en büyük iki ekonomisini bir araya getirmişti. İkilinin iş birliğinin temelinde ise Asyalı rakiplerle mücadele edebilmek yer alıyor. Bilindiği üzere başta BYD olmak üzere Çinli otomobil devlerinin satışları gittikçe artıyor.

Görüşmelerin yarıda kalmasının ardından Volkswagen'in kendi uygun fiyatlı elektrikli otomobil modelinin üzerinde çalışmasını sağlayacak. Renault ise elektrikli Twingo projesi için kendi başına çalışmak durumunda kalacak. Aracın 2026 yılında trafikte olması bekleniyordu. Twingo modelinin elektrikli versiyonu bir süredir kulislerde konuşuluyor olsa da şimdilik projenin beklemesi gerekiyor gibi duruyor.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çinli firmalara karşı Avrupalı üreticilerin tek başlarına şansları var mı? Yoksa ortak hareket etmek ellerindeki en iyi alternatif mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.