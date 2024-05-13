Renault ile Oyak'ın birlikte kurduğu motor firması Horse, HABAŞ ile anlaşma yaptı. Horse, bu anlaşma kapsamında HABAŞ'ın hafif ticari otomobilleri için dizel motor üretecek.

Fransız otomobil devi Renault ile Oyak Grubu iş birliğinde kurulan içten yanmalı motor firması Horse, ilk büyük anlaşmasını gerçekleştirdi. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin yerli otomotiv üreticilerinden HABAŞ, Horse tarafından üretilen içten yanmalı motorlardan satın alacak. Bu motorlar, HABAŞ'ın hafif ticari araçlarında kullanılacak.

Otomotiv sektörü elektrikli modellere dönüyor olsa da Renault, geçtiğimiz yıl Oyak Grubu ile Horse'u kurdu. Merkezi Madrid olan firma, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde üretim yapıyor. İşte şirket, yaptığı anlaşma kapsamında HABAŞ için de motor üretecek. Horse'un üreteceği motorlar, 2.0 litrelik turbodizel yapıya sahip olacak. Dört silindirli bu motor, 170 beygir güç ve 380 Nm tork değerine sahip olacak.

Motorlar Bursa'da üretilecek

Edinilen bilgilere göre Horse, Bursa'da bulunan fabrikasında HABAŞ için üretim yapacak. Burada üretilen motorlar, HABAŞ'ın Gebze'deki tesislerine aktarılacak ve hafif ticari araçların üretimi için kullanılacak. Bir dipnot olarak hatırlatalım; HABAŞ, bundan birkaç yıl önce Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını satın almıştı.

Horse CEO'su Patrice Haettel tarafından yapılan açıklamada, bu büyük anlaşmanın Horse için önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. Ancak Haettel, bu anlaşmanın büyüklüğüne ve HABAŞ'a kaç adet motor teslim edeceklerine ilişkin hiçbir şey söylemedi.