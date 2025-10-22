Tümü Webekno
Volvo’dan elektrikli araç sahiplerine 1 yıl ücretsiz evden şarj hediyesi

Volvo, İsveç’te başlattığı kampanyayla elektrikli araç sahiplerine 1 yıl boyunca ücretsiz ev şarjı sunuyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Volvo, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için dikkat çekici bir kampanya başlattı. İsveç’te yürürlüğe girecek uygulama kapsamında, yeni Volvo elektrikli araç sahiplerine 1 yıl boyunca ücretsiz evde şarj hakkı verilecek.

Kampanya, enerji şirketi Vattenfall iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Volvo Cars uygulamasındaki “akıllı şarj” özelliği sayesinde araçlar, düşük karbonlu ve düşük maliyetli saatlerde otomatik olarak şarj edilecek.

Yıllık 25.000 km’ye denk gelen 5.150 kWh’lik enerji bu kampanya kapsamında ücretsiz şarj kapasitesi olarak sunulacak. Şimdilik sadece İsveç’te geçerli olan uygulama, ilerleyen dönemde Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılabilir.

Volvo, bu adımı sadece bir pazarlama hamlesi olarak değil, aynı zamanda karbon emisyonunu azaltma ve enerji tasarrufu sağlama stratejisinin parçası olarak değerlendiriyor. V2X destekli araçlarla evlere enerji sağlamak da planlar arasında.

