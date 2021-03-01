Volvo, Elektrikli ve Otonom Araç Test Merkezi İnşa Ediyor

Geleceğin elektrikli ve otonom araçlarda olduğunun farkında olan Volvo, dünyanın ilk elektrikli ve otonom araç test merkezini inşa ediyor. Merkeze bir tribün dahi inşa edecek olan Volvo, isteyenlerin çalışmalarını yerinde takip etmesini mümkün kılacak.

İsveçli otomotiv markası Volvo, dünyanın ilk elektrikli ve otonom araç test merkezini hizmete sunmaya hazırlanıyor. 66 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek olan bu inovasyon merkezi, İsveç’in Eskilstuna şehrindeki Volvo CE Müşteri Merkezi’ne inşa ediliyor.

Paylaşılan bilgilere göre Volvo’nun elektrikli ve otonom araç test merkezinde 5G bağlantısına sahip tam elektrikli, otonom ve uzaktan kumandalı araçların test edilebileceği güvenli bir yol, bir kontrol ve eğitim binası, seyirciler için bir tribün ve Volvo Co-Pilot yardım fonksiyonları için eğitim alanı bulunacak.

Volvo, söz konusu merkezde yalnızca son tüketiciye hitap eden araçları değil, Volvo Autonomous Solutions’a ait taş ocaklarında ve madenlerde kullanılacak otonom araçlar da test edecek ve sergileyecek. Böylece hep Volvo, geliştirdiği araçları güvenli bir şekilde test edebilecek hem de endüstri kaynakları çalışmaları yakından takip edebilecek.

Volvo CE'nin Avrupa ve Uluslararası Bölgesel Satış Başkanı Carl Slotte, kurulacak test merkezinin yalnızca Volvo CE ya da Volvo Autonomous Solutions için değil, tüm Volvo grubu için önemli bir stratejik yatırım olduğunu ifade ederken; inşa edecekleri birinci sınıf tesiste ziyaretçileri ağırlayarak nasıl bir gelecek inşa ettiklerini tam olarak deneyimleme imkanı sağlayacaklarını belirtti.