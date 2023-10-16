Volvo'nun çok yakında tanıtacağı ilk minivan modeli EM90, Çinli düzenleyicilerin veri tabanında ortaya çıktı. Tamamen elektrikli otomobil, büyük ailelere ve VIP tutkunlarına hitap edecek.

Piyasaya sürdüğü otomobillerin sağlamlıklarıyla bilinen Volvo, yepyeni bir kategoriye giriş yapmaya hazırlanıyor. Bugüne dek SUV, crossover, hatchback ve sedan modellerle karşımıza çıkan Volvo, çok yakında "minivan" otomobil tanıtacak. "EM90" olarak isimlendirilen otomobil, tüketicileri etkilemeye başaracak gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre Volvo EM90, kasım ayı içinde tanıtılacak.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkede piyasaya sürülecek tüm otomobilleri onaylıyor. Bu onay sürecinde, araçların bazı özellikleri ve tasarımları gün yüzüne çıkıyor. İşte Volvo için bir ilk olacak EM90 da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı veri tabanında listelenmeye başladı. Hâl böyle olunca Volvo EM90'ın dış tasarımını ve bazı teknik özellikleriyle önceden tanışma imkânı yakalamış olduk.

Karşınızda Volvo EM90!

Volvo'nun ilk minivanı olarak karşımıza çıkacak EM90, kapalı bir ızgara tasarımını benimseyecek. Bunun nedeni, aracın tamamen elektrikli olması. Bu ızgara, LED destekli, çokgen far tasarımı ile desteklenecek. Krom detaylarla donatılan otomobil, iri tasarımıyla hem VIP araç tutkunlarını hem de büyük aileleri mest edecek gibi görünüyor. Zira bu irilik, şu an için detay görmemiş olsak da büyük bir yaşam alanı sağlayacak.

Volvo EM90, yukarı doğru açılan bir bagaj kapağına sahip olacak. Bagaj bölümünde, arka dikey sütunları büyük oranda kaplayan aydınlatmalarla karşılaşacağız. Ayrıca yatay olarak yerleştirilen ışık barı da bizleri karşılayacak. Volvo ibaresi, bu ışık barının ortasına yerleştirilmiş durumda.

Çinli yetkililerin 2024 model olarak lanse ettikleri EM90, 5.206 milimetre uzunluk, 2.024 milimetre genişlik ve 1.859 milimetre yükseklik değerine sahip olacak. 19 ve 20 inç jantlarla eşleştirilen minivanın 2.763 kilogram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim. Volvo EM90, tank gibi bir otomobil olarak karşımıza çıkacak.

Çin'deki veri tabanı listelemesi, aracın motor özellikleriyle ilgili de bilgi veriyor. Buna göre; EM90'da 268 beygir gücündeki 200 kW'lık tek bir motorla karşılaşacağız. Bunun tek seçenek mi olacağını yoksa seçeneklerden biri olarak mı göreceğimiz şimdilik bilinmiyor. Batarya cephesinde ise hiçbir bilgiye sahip değiliz.

Volvo EM90, Zeekr 009'un kardeşi olacak!

Volvo EM90, Geely'nin birkaç yıllık markası olan Zeekr'in 009 isimli modeline kardeş olacak. Şunu da söyleyelim; Geely, aralarında Volvo'nun da olduğu birkaç otomobil markasının çatı şirketi...