Volvo Cars, bilinmeyen saldırganlar tarafından sunucularının hacklendiğini ve çok fazla Ar-Ge verilerinin çalındığını duyurdu.

Bilgisayar destekli otomobillerin geliştirilmesiyle hackerların otomobil yazılımlarına yönelik saldırılarıyla sık sık karşılaşır olduk. Siber saldırıya uğrayan şirketlerin arasına bir yenisi daha eklendi. İsveçli otomobil üretici şirket Volvo Cars, siber saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Volvo, Cuma günü yaptığı açıklamada, “Dosya depolarından birine üçünü bir şahıs tarafından yasa dışı olarak erişildiğinin farkında varılmıştır” dedi. Şirket, sistemlerine erişen bilgisayar korsanlarının çok sayıda araştırma ve geliştirme verilerini çaldıklarını ifade etti.

Şirketin işleyişini etkileyebilir

Lüks otomobil üretici Volvo Cars, üçüncü şahıs kullanıcılarının dosya depolarından birine yasa dışı eriştiklerini tespit etti. Volvo güvenlik departmanı üçüncü şahısların verilere erişimini tespit ettiğinde, daha fazla erişimi engellemek için güvenlik önlemleri aldı ve ilgili makamlara bildirdi.

Volvo siber güvenlik ihlalini “Şu ana kadar yapılan soruşturmalar, izinsiz giriş sırasından şirketin Ar-Ge mülkünün sınırlı bir kısmının çalındığını doğruladı. Volvo Cars bugün erken saatlerde, mevcut bilgilere dayanarak, şirketin işleyişi üzerinde bir etkisi olabileceği sonucuna vardı.” sözleriyle duyurdu. Yetkililer olayın, şirketin işleyişi üzerinde bir etkisi olsa da araçların ve kişisel verilerin güvenliğini etkilemeyeceğini düşündüklerini belirtti.

Olayın ardından veri çalma ile tanınan Snatch adlı bir hacker örgütü, olaydan kendisinin sorumlu olduğunu açıkladı. Kanıtlamak için de web sitesinde Volvo’nın ilgili dahili kaynak kodlarını listeledi.Volvo, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.