İnsanoğlunun vücudunda milyonlarca yıldır kıl bulunuyor. Hepimizin bildiği bu gerçeği evrime yoran da var, evrimden bağımsız bir şekilde açıklayanlar da... Gelin bugün hep beraber vücut kıllarımız hakkındaki gerçeklere göz atalım.

Evrim teorilerinde insanların maymun soyundan geldiği için kılları olduğu çokça anlatılır. Her teoriye olduğu gibi bu teoriye de saygı duymakla birlikte, son yıllarda bilimin tamamen olmasa da kıllar hakkında tatmin edici açıklamalar yaptığını söyleyebiliriz.

Bir maymunun sadece kollarında 25 milyon civarı kıl kökü varken (inanmıyorsanız sayabilirsiniz); bir insanın tüm vücudunda ise bu sayı ortalama 5 milyon civarıdır. Ayıca yeri gelmişken bir anekdotu belirtmekte de fayda var diye düşünüyoruz. Günlük hayatta he ne kadar bazen kıl kelimesi yerine “tüy”ü kullansak da tüylerin sadece kuşlarda bulunduğunu; diğer canlılarda gördüklerimizin kıl olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Vücudumuzda bulunan kılların varlık sebepleri

Vücudumuzun hemen hemen her bölgesindeki kılların farklı görevleri mevcut. Bu sebeple her kıl bölgesinin varlık sebepleri de farklı. Bu yüzden vücudumuzun her bölgesini ayrı ayrı ele alacağız. Bu görev dağılımında evrim teorilerinde kılların birçok görevi mevcut fakat biz bugün evrim teorilerinden bağımsız olarak kılların görevlerinden bahsedeceğiz.

Baş döndüren dolgun saçların temel görevi

Tahmin edeceğiniz üzere vücudumuzdaki en yoğun kıl kökleri baş bölgemizdeki saçlarda bulunur. Ortalama bir saç kılı günde 0,3 mm uzarken; yine ortalama bir saç kılının 0,03 mm kalınlığında olduğunu söyleyebiliriz. Saçımızdaki kılların yani saçlarımızın genel görevi, başımızı kışları soğuk havadan; yazın ise direkt güneşten korumaktır.

En yoğun kıl köklerinden biri de burnumuzda

Belki de inanması güç ama başımızdan sonra vücudumuzdaki en yoğun kıl kökü burnumuzdadır. Burnumuzdaki kıllar sayesinde burnumuza yabancı cisim, toz ve böcek gibi tehlike arz eden şeylerin girişi engellenirken; ayrıca burnumuzdaki kıllar bir tür klima görevi de görür. Özellikle kışın burnumuzdan nefes alırken; aldığımız soğuk havanın direkt ciğerlere gitmesi sağlığımız için bir tehlikedir fakat burnumuzdaki kıllar bu havayı ısıtarak ciğerlerimize gönderdiği için bizleri korumuş olur.

Göz çevresindeki kıllarımız hakkında

Göz çevresinde kirpik ve kaşlar olmak üzere iki farklı kıl grubu bulunuyor. Kirpikler, gözlerimizi toz ve yabancı cisimlerden koruyor. Ayrıca kirpikler, gözümüze doğru gelen cisimlere karşı ani refleks göstererek gözlerimizi kapatmamızı sağlar (parmağınızla deneyebilirsiniz).

Kaşlarımız ise, yağmur ve ter gibi sıvıların direkt gözümüze ulaşmasını engelliyor Ayrıca kaşlarımızın iletişim yönünden de bizlere çok büyük katkısı bulunuyor. Birçok jest ve mimik; kaşlar yardımıyla dile gelmektedir.

Kuaförde ispirto ile yakılan kulak kılları

Kulak kıllarımızın da görevi kısmen burun kıllarımızın görevleri ile benzerdir. Hassas bir yapıya sahip olan kulaklarımız, kulak kılları sayesinde belli bir ısıya ulaşırken; kulağımıza girebilecek toz parçaları da kulak kılları sayesinde engellenmiş olur.

Koltuk altı ve genital bölge kılları

Birçok insan koltuk altı ve genital bölgedeki kılları istenmeyen kıllar olarak tanımlar. Her ne kadar toplum arasında bu bölgedeki kıllar istenmeyen şeklinde ifade edilse de bu kılların da birer görevleri olduğunu unutmamalıyız.

Koltuk altındaki kıllarımızın temel görevi, ısıyı tutarak hassas olan akciğerlerimizi soğuktan korumaktır. Ayrıca tahrişe müsait olan koltuk altı bölgemizi tahrişten koruyan da kıllardır.

Genital bölgedeki kıllara gelecek olursak; özellikle kadınlarda vajinal bölgeyi toz ve bazı mikroplardan koruma görevi kıllardadır. Anüs bölgesindeki kılların da görevi bu durumdan farklı değildir. Yine hem erkek hem de kadınlarda bu bölgedeki kılların bulunma sebebi, genital bölgeyi belli bir ısı seviyesinde tutmak ve sürtünmeyi azaltarak tahrişi önlemektir.

Kol, bacak ve diğer bölgelerdeki kıllarımız

Kollarımızda, bacaklarımızda, sırtımızda ve vücudumuzdaki diğer tüm kılların temel var olma sebebi vücut ısımızı dengelemektir. Özellikle kıllar, vücut ısımız düştüğünde dışarıdan ısıyı kapıp vücudumuzu ısıtma görevi görmektedir. Yine kıllarımız yazın vücudumuzu direkt güneş ışığından koruma görevi görür.

Bilim insanları şu ana kadar kılların var olma sebeplerini bu şekilde açıklıyor. Fakat ileride bu bilgilere yeni bilgiler eklenebilir. Peki ya sizler vücudumuzdaki kıllar hakkında neler düşünüyorsunuz?