The Walt Disney, duygusal ifadeleri yansıtabilen yeni bir robot tanıttı. Dikkat çekici özelliklere sahip olan ve oldukça sevimli hareket edebilen robot, denge kabiliyeti ile de dikkat çekiyor.

ABD'nin Detroit şehri, dünden beri Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı (IROS) etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından teknoloji şirketleri, bu etkinlikler kapsamında en yeni robot teknolojilerini tanıtıyorlar. Bu bağlamda; IROS 2023 etkinlikleri kapsamında sahne alan şirketlerden biri de The Walt Disney'in Ar-Ge ekibi olarak da bilinen Walt Disney Imagineering'di. Ekip, etkileyici bir robot tanıttı.

Disney'in yeni robotu, oldukça etkileyici bazı özelliklere sahip. Öyle ki bu robot, duygusal ifadeler gösterebiliyor ve bu da ona sevimli bir hava katıyor. Kafası, gövdesi ve bacakları hareketli olan robot, sadece duygusal ifadeleriyle değil, denge kabiliyeti ile de dikkat çekiyor. Disney, yayınladığı bir videoda robotun altındaki bez parçasını çekti ancak robot, bu ani hamlede bile dengesini koruyabildi.

Disney'in robotu işte böyle görünüyor

Tasarlanan robotla ilgili açıklamalarda bulunan isim, üst düzey yöneticiler arasında yer alan Morgan Pope oldu. Pope, bir robotun ihtiyaç duyulan duyguları hissettirebilmesi için kasılarak, sinsi sinsi veya dolambaçlı yürümek ya da zıplamak gibi hareketler yapabilmesi gerektiğini söyledi. IROS 2023 etkinliklerinde tanıtılan robot, tüm bunları başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.

Bu arada; Disney ve robot teknolojilerini yan yana getirmek, kafanızı karıştırmış olabilir. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Şirket, 1970'li yıllardan beri robotik teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta Disney'in bazı animasyon filmlerinde de robotlar kullanılıyor. Robot teknolojileri ilerledikçe, şirket de bu gelişmelerden etkilendi ve ürettiği robotları teknik olarak iyileştirdi. Sektördeki gelişmeler devam ettikçe, Disney tarafından üretilen robotlar da daha iyi olacaklar.

Disney'in yeni robotu için hazırlanan video: