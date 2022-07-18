Warframe'in Yeni Genişletme Paketi Duyuruldu

Dünyanın en popüler çevrimiçi aksiyon oyunlarından Warframe için yeni bir genişletme paketi duyuruldu. Duviri Paradox isimli paket, oyuna yepyeni bir lokasyon ve yeni maceralar ekleyecek.

Çevrimiçi aksiyon oyunları türünün önemli temsilcileri arasında yer alan Warframe ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip Digital Extremes, Warframe için oluşturulan TennoCon 2022 etkinlikleri kapsamında oyuna gelecek yeni genişletme paketini resmen duyurdu. "Duviri Paradox" isimli paket, oyunculara etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Genişletme paketine ismini veren Duviri, oyuna dahil edilen yeni bir lokasyonu anlatıyor. Oyuncular bu lokasyonda, "Drifter" isimli bir karaktere hayat verecekler ve kendilerine yöneltilen görevleri tamamlamaya çalışacaklar. Genişletme paketi, oyuna yeni karakterler ve benzersiz görsel manzaralar katacak.

Duviri Paradox, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek

Warframe için hazırlanan yeni genişletme paketi, önümüzdeki birkaç ay sonra yayınlanacak. Digital Extremes tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncular, bu genişletme paketi ile kış mevsiminde tanışacaklar. 20 dakikalık oynanış videosu yayınlanan paketin neler sunacağı, piyasaya sürüldüğünde çok daha iyi anlaşılmış olacak.

İlk kez 2013 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Warframe, yılların eskitemediği bir yapım olarak tarihe geçti. Oynaması ücretsiz olan oyun, Türkçe altyazı ve Türkçe arayüz desteği sayesinde ülkemizde de büyük ilgi görüyoruz. Geliştirici ekibin hazırladığı yeni genişletme paketi ise Warframe'i önümüzdeki ayların en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi haline getirecek gibi görünüyor.

İşte Duviri Paradox paketi için hazırlanan 20 dakikalık oynanış videosu