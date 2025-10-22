Tümü Webekno
Warner Bros. Discovery, Kendini Satılığa Çıkardı: Netflix ve Paramount Talipleri Arasında!

Warner Bros. Discovery, satın alım tekliflerine açık olduğunu duyurdu. Paramount ve Netflix'in talipleri arasında olduğu söyleniyor.

HBO’nun da çatı şirketi olan Warner Bros. Discovery, sinema dünyasının en büyük şirketlerinden biri konumunda bulunsa da son zamanlarda işleri pek iyi gitmiyordu. Hatta bu yüzden birçok farklı kaynaktan satılacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlamıştı.

Şimdi ise direkt olarak Warner Bros. Discovery’nin kendisinden açıklama geldi. Eğlence devi, farklı şirketlerden tekliflere hazır olduğunu belirten bir duyuru yaptı. Yapılan stratejik görüşmelerin ardından bu kararın alındığı belirtildi.

Netflix ve Paramount talipler arasında

Bu karar, şirketin aylar önce Warner Bros. ile Discovery Global’i tamamen bağımsız 2 farklı şirkete ayırmasını düşündüğünü açıklamasının ardından geldi. Ancak bunun olup olmayacağı şimdilik belirsiz. Yönetim kurulu hâlâ bu ayrımın olmasını istiyor fakat gelecek doğru bir teklif daha farklı bir yol izlenmesine neden olabilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu dev şirketin satılma ihtimali diğer firmaların büyük ilgisini çekti. Gelen bilgilere göre Paramount, hisse başına 20 dolara WBD’yi almayı düşünüyor olabilir. Öte yandan Netflix’in de Warner Bros.’un talipleri arasında olduğu belirtiliyor. Eğer böyle bir şey olursa milyarlarca dolarlık dev anlaşmalar görebiliriz. Şimdilik gelen bilgiler bu kadar. Eğlence sektöründe dengeleri değiştirebilecek bu tarz bir satın alımın etkilerinin ne olacağı şimdiden merak konusu.

