Wasteland 3'ten Yeni Bir Geliştirici Videosu Yayınlandı

Geliştirici ekip inXile Entertainment, oyuncuların merakla beklediği kıyamet sonrası RPG tarzındaki Wasteland 3'ten yeni bir geliştirici videosu yayınladı. Videoda geliştiriciler, oyunun hikayesini, karakterlerini ve oyuncuları bekleyen dünyayı ele alıyor.

Normal şartlar altında bu ayın başlarında çıkması gereken Wasteland 3, devam eden koronavirüs salgınının oyun sektörünü de vurmasının ardından daha ileri bir tarihe ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde oyunda karakter oluşturmaya odaklanan bir geliştirici videosu yayınlayan inXile Entertainment, şimdi de oyundaki günlük dünyayı ve karakterleri ele alan yeni bir video yayınladı.

Yaklaşık 8 dakika uzunluğunda olan videoda inXile Entertainment’tan Brian Fargo ve Nathan Long, oyunun hikayesinden, karakterlerinden ve oyuncuları bekleyen dünyadan bahsediyorlar. Sayfanın sonunda bulabileceğiniz bu videoya geçmeden önce gelin Wasteland 3’ün nasıl bir oyun olduğuna daha yakından göz atalım.

Wasteland 3 nasıl bir oyun?

2014 yılında piyasaya sürülen Wasteland 2’nin devamı niteliğinde olacak olan Wasteland 3, serinin diğer oyunlarında da olduğu gibi tipik bir kıyamet sonrası rol yapma tarzında bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Geliştiriciliğini ve yayıncılığını inXile Entertainment’ın üstlendiği oyunda, nükleer sonrası bir dünyada Colorado’nun tamamen donmuş topraklarında Ranger grubunu kontrol ediyoruz.

Kendimizi insanlara tanıtarak başladığımız oyunda, toplumu küllerinden yeniden inşa etmeye çalışırken kaybedilen bir savaşta savaşıyoruz. Kavurucu çöllerden karlı dağlara sıfırdan başlamak, yeni bir üs inşa etmek, karda değerli bir araç bulmak ve daha fazlasını keşfetmek için gönderildiğimiz bu yolculukta; yolsuzluk, entrika, rekabet ve çetelerle mücadele edip Colorado’nun kurtarıcısı olmaya çalışacağız.

Wasteland 3 çıkış tarihi ne zaman?

Koronavirüs salgının oyun sektörünü vurmasının ardından çıkış tarihi yaklaşık 100 gün ertelenen Wasteland 3, 28 Ağustos’ta PlayStation 4, Xbox One ve PC (Windows, macOS ve Linux) platformları için piyasaya sürülecek. Şu anda Steam’de 219 TL’lik fiyatla listelenen oyuna ön siparişle sahip olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Wasteland 3 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-3240 veya AMD eşdeğeri

Intel Core i3-3240 veya AMD eşdeğeri Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 460 veya Radeon eşdeğeri

GeForce GTX 460 veya Radeon eşdeğeri Depolama : 47 GB kullanılabilir alan

: 47 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-4440 veya AMD eşdeğeri

Intel Core i5-4440 veya AMD eşdeğeri Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 970 veya AMD eşdeğeri

GeForce GTX 970 veya AMD eşdeğeri Depolama: 47 GB kullanılabilir alan

47 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Wasteland 3 - Geliştirici Günlüğü #2