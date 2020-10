Ubisoft'un 29 Ekim'de oyunculara sunacağı yeni Watch Dogs oyununun yeni nesil konsollarda nasıl çalışacağı belli oldu. Watch Dogs Legion, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te 4K 30 FPS'de oynanabilecek.

Bu ay sonunda oyuncularla buluşacak olan Ubisoft'un yeni oyunu Watch Dogs Legion, hem Xbox Series X hem de PlayStation 5'te ışın izleme teknolojisi aktifken 4K çözünürlükte 30 FPS'de oynanabilecek.

Ubisoft yöneticisi Lathieeshe Thillainathan, Watch Dogs subreddit'inde Reddit AMA (Reddit Ask Me Anything) etkinliğinde kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı sırada oyunun kare sayısını ve çözünürlüğünü doğruladı. Ayrıca her iki konsolda da ışın izleme teknolojisinin olacağını doğruladı.

Watch Dogs Legion, hem PS5'te hem Series X'te 4K çözünürlükte çalışacak

Thillainathan, oyunun yeni nesil konsollardaki özellikleri hakkında yöneltilen soruya "PS5 ve Xbox Series X'te ışın izleme, 4K, 30 FPS" şeklinde cevap verdi. Series X'e göre nispeten daha düşük donanımlara sahip olan Xbox Series S'te ise nasıl çalışacağı belirtilmedi. Ancak beklentiler 1080p 30 FPS ya da 1440p 30 FPS olacağı yönünde.

Ancak oyunu PC'de en üst özelliklerde oynamak için donanımın bir hayli güçlü olması gerekiyor. Wccftech'te yer alan habere göre Watch Dogs Legion'ı PC'de 4K çözünürlük, Ultra yüksek ayarlar ve ışın izleme aktifken oynayabilmek için NVIDIA'nın yeni nesil RTX 3000 serisinden GeForce RTX 3080 GPU gerekiyor. Ayrıca erken performans testleri oyunun PC optimizasyonu konusunda sorunlar olabileceğini de göstermişti.

Watch Dogs Legion, 29 Ekim tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyun yeni nesil konsollarda ise çıkışlarından sonra oynanabilir hale gelecek ki ayrıca ücretsiz bir şekilde yeni nesle yükseltme şansı da sunuluyor. Şu an ön siparişe açık olan oyunun standart sürümü PC için Epic Games'te 269 TL, PlayStation 4'te ve Xbox One'da 470 TL'den satın alınabiliyor.