Aynı adlı ünlü çizgi romandan televizyona uyarlanan Watchmen’in bu sektördeki macerası, uzun soluklu olmayacakmış gibi görünüyor. Serinin yaratıcısı Damon Lindelof, ikinci sezonu geliştirmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Fenomen dizi Lost’un senaristi Damon Lindelof tarafından yaratılan Watchmen, Alan Moore ve Dave Gibbons’ın 1986 yılında kaleme aldıkları çizgi romandan ilham alıyor. Orijinal hikayeyi tümüyle takip etmeyen seri, aynı zamanda 2009 yılında aynı adla vizyona giren filmden de esintiler taşıyor.

HBO imzalı Watchmen dizisi, geçtiğimiz yıl içinde izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Büyük resme baktığımızda serinin beğenildiğini söyleyebiliriz. Watchmen hayranları, dizinin ikinci sezon onayını beklerken, serinin yaratıcısı Lindelof’tan hayal kırıklığı yaratan bir açıklama geldi.

Watchmen'in ilk sezonunu yaklaşık 7.1 milyon insan izledi

USA Today'e konuşan Amerikalı ünlü senarist ve yapımcı, Watchmen’in ikinci sezonunu geliştirmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Elbette bu durum, dizinin devam etmesini engellemeyebilir; ancak HBO programlama şefi Casey Bloys, yakın zaman önce verdiği demeçte, sadece Lindelof istediği takdirde Watchmen’i devam ettirmekle ilgileneceklerini söylemişti.

“Damon şu anda ne yapmak istediğini düşünüyor. Belki ilerde yeni sezonu yapmak için heyecan verici bir fikre sahip olabilir, belki de tamamen farklı bir şey yapmak isteyebilir” şeklinde konuşan Bloys, Watchmen ile gurur duyduklarını fakat en çok Lindelof’un ne yapmak istediği ile ilgilendiğini ifade etmişti. Lindelof veya HBO, gelecekte bir noktada düşüncelerini değiştirmedikleri takdirde, Watchmen havada kalmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz aralık ayında Variety, televizyon kanalları ve platformlarda Watchmen’i yaklaşık 7.1 milyon insanın izlediğini açıklamıştı.

Watchmen birinci sezon fragmanı