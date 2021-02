We Were Here, PlayStation 4 İçin Ücretsiz Olarak Yayınlandı

İlk kez 2017 yılında tanıştığımız ve milyonlarca oyuncuyu etkilemeyi başaran "We Were Here", bugün nihayet PlayStation 4 için yayınlandı. PlayStation 5'te de oynanabilecek oyun, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Serinin devam oyunları ise önümüzdeki günlerde PlayStation Store'a eklenecek.

Oyunseverler, 2017 yılında "We Were Here" olarak isimlendirilen bir oyunla tanışmışlardı. Önce PC için, ardından da Xbox için piyasaya sürülen bu oyunun PlayStation versiyonlarının da geleceği ifade edilmişti. Bugün beklenen oldu ve yıllar için de seri haline gelen macera oyunu, PlayStation 4 sahipleri için de yayınlandı. Üstelik Sony, bu oyunun kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz olacağını duyurdu.

We Were Here, PC sahiplerinin zaten ücretsiz olarak edinebilecekleri bir oyun. Ancak Xbox sahipleri, bu oyunu satın almak istedikleri takdirde 14 TL gibi bir ödeme yapmak durumundalar. PlayStation 4 sahipleri ise oyunun çıkışına özel olarak, ücretsiz sahip olma imkanı yakalamış oldular. Böylelikle oyuncular, yayınladığı dönemlerde büyük ses getiren We Were Here'a hiçbir bedel ödemeden sahip olabilecekler.

Serinin devamı olan oyunlar da önümüzdeki günlerde PlayStation Store'a eklenecek

We Were Here serisi, toplamda üç oyundan oluşan bir yapım. Geliştirici ekip, seriye ismini veren We Were Here isimli oyundan sonra We Were Here Too ve We Were Here Together isimli iki oyunu daha piyasaya sürdü. Sony tarafından yapılan açıklamalara göre serideki diğer iki oyun da 23 Şubat itibarıyla PlayStation Store'daki yerini alacak. Ayrıca serinin her üç oyunu da PlayStation 5'te oynanabilecek.

Birinci şahıs türünde bir macera oyunu olan We Were Here'ın esas olayı, büyük bir şatodadaki tüm gizemleri çözmek. Eşli olarak oynanacak oyunda, birlikte oynayacağınız partnerinizle etkileşim içinde olmanız ve size sunulan parçaları birleştirerek, kaleden kurtulmaya çalışacaksınız. Oyundaki etkileşim, bir telsiz kullanarak ve ses aracılığıyla sağlanıyor.

We Were Here ile We Were Here Too, Castle Rock olarak isimlendirilen bir kalenin içerisinde geçiyor. Ancak serinin üçüncü oyunu, bu kalenin dışına çıkıyor. Sony, serinin üçüncü oyunu için özenle çalıştığını ve oyunculara benzersiz bir deneyim sunulacağını ifade ediyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi serisinin ikinci ve üçüncü oyununu oynamak istiyorsanız, 23 Şubat'ı beklemek zorundasınız.

Eğer sizler de PlayStation 4 için yayınlanan We Were Here'a ücretsiz olarak sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun PlayStation Store sayfasına ulaşabilirsiniz.