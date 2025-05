İnternet dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Webby Ödülleri 2025 kazananları belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca kategoride ödüller dağıtıldı. İşte Webby Ödülleri 2025 kazananları...

1997 yılından beri hayatımızın içerisinde olan ve "İnternet dünyasının Oscar'ı" olarak bilinen Webby Ödülleri sahiplerini buldu. Nisan ayında duyurulan kazananlar, geçtiğimiz akşam düzenlenen bir etkinlikte ödüllerini almayı başardılar.

İnternet sektörünün en köklü etkinlikleri arasında yer alan Webby Ödülleri, onlarca kategoride hem kominite hem de sıradan internet kullanıcılarının katılımlarıyla dağıtılıyor. Üstelik ana kategoriler, çeşitli alt dallara ayrılıyor ve hâl böyle olunca sıradan internet kullanıcıları, kendi ilgi alanlarıyla ilgili en iyi kurum ve kuruluşlar ile içerik üreticileri keşfedebiliyorlar. Dilerseniz şimdi de Webby Ödülleri 2025 kazananlarına bakalım.

Webby Ödülleri 2025 kazananları

Adobe Frame.io V4 (Uygulamalar ve yazılımlar kategorisi)

Webby Ödülleri 2025 kapsamında ödüle layık görülen hizmetlerden biri, Adobe'un Frame.io hizmetiydi. Grafik tasarım üzerinde ortak projeler geliştirilmesini sağlayan hizmet hem Webby komitesi hem de kullanıcılar tarafından ödüle layık görüldü.

Baby, This is Keke Palmer (Podcast kategorisi)

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer tarafından hayata geçirilen podcast yayını olan "Baby, This is Keke Palmer", podcast kategorisinin talk show dalında Webby ödülüne layık görüldü.

Call of Duty: Black Ops 6 (Oyun kategorisi)

Activision'ın Call of Duty serisi için yayımlanan en yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6, oyun kategorisinde ödül aldı. Call of Duty: Black Ops 6, sürükleyici yapısı ile bu ödülü almayı başardı.

Google Doodle (Web siteleri ve mobil siteler kategorisi)

Google, arama motoru hizmetindeki logosunu zaman zaman değiştirir. Bazen ülkeler bazında bazense küresel olarak yapılan bu değişiklik, o günün anlam ve önemine ithaf edilir. İşte Google Doodle olarak bildiğimiz bu hizmet de Webby Ödülü aldı. Web siteleri ve mobil siteler kategorisinde verilen ödül, "kurumsal sosyal sorumluluk" olarak lanse edildi.

Jake Paul vs Mike Tyson (Medya ve eğlence kategorisi)

Netflix'te yayımlanan Jake Paul ve Mike Tyson boks karşılaşması da ödüle layık görüldü. Medya ve eğlence kategorisinde ödüle layık görülen müsabaka, çok da şaşırtıcı olmadı.

Zach King (İçerik üreticisi kategorisi)

Yıllardır hayatımızın içerisinde olan ve kendine has tarzıyla takipçilerini eğlendirmeyi başaran Zach King, içerik üreticisi kategorisinde ödül alan isimlerden biri oldu.

Wordle 1000 (Reklamcılık, medya ve halkla ilişkiler kategorisi)

Dünyanın dört bir yanında ün kazanan Wordle 1000 yarışmasına da ödül verildi. Ödül, Reklamcılık, medya ve halkla ilişkiler kategorisi altında "en iyi topluluk katılımı" dalında verildi.

Apple Cash (Uygulamalar ve yazılımlar kategorisi)

Uygulamalar ve yazılımlar kategorisinde ödül alan bir diğer hizmet de Apple Cash'ti. Apple'ın popüler hizmeti, "hizmetler ve yardımcı programlar" dalında ödül almayı başardı.

Big Mouth 7. Sezon (ft. Nick Kroll) (Video ve film kategorisi)

Netflix'in ilk kez 2017 yılında yayımladığı yetişkin odaklı animasyon dizisi Big Mouth'un 7. sezonu da ödül alan yapımlar arasındaydı.

Google NotebookLM (Yapay zekâ, sürükleyicilik ve oyunlar kategorisi)

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâ aracı Google NotebookLM, Yapay zekâ, sürükleyicilik ve oyunlar kategorisinde ödül aldı. "En iyi entegre deneyim" alanında verilen ödül hem kominite hem de kullanıcılar tarafından geldi.

Webby Ödülleri 2025 tüm kazananlarına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.