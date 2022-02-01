Webtekno 2022 Yılbaşı Hediyelerini Kazananlar Belli Oldu!

Neredeyse her yıl tüm takipçilerimizim katılabileceği bir etkinlik düzenliyor ve sizlere çeşitli hediyeler sunmaya çalışıyoruz. Bu yılki etkinliğimiz de tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi ilgiyle karşılandı ve artık sonuna geldik.

iPhone 13, Dyson V15 Detect Absolute kablosuz elektrikli süpürge, Facebook ya da yeni adıyla Meta'nın akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories, oyuncu koltuğu ve daha pek çok hediyenin bulunduğu listede toplam 70 şanslı takipçimizin hangi ödülleri kazandığı belli oldu.

2022 hediyelerimiz nelerdi, hatırlayalım:

1 kişiye iPhone 13 128 GB

1 kişiye Dyson V15 Detect Absolute Kablosuz Lazerli Süpürge

1 kişiye Ray-Ban x Facebook Stories Akıllı Güneş Gözlüğü

2 kişiye Exvega Lunar RGB Oyuncu Koltuğu

5 kişiye Xiaomi Mi TV Stick

40 kişiye Mcdodo Kablosuz Şarj Standı

10 kişiye Amazon ₺100'lik Hediye Çeki

10 kişiye Steam ₺100'lik Cüzdan Kodu

ÖNEMLİ NOT:

Aşağıdaki listede adı yer alan takipçilerimize hediyeleri kazandıklarına dair bir e-posta gönderdik.

Bu e-postaya dönüş yaparak ADRES ve TELEFON bilgilerini iletmeyen kişiler hediye haklarını kaybedeceklerdir.

Hakkını kaybeden takipçimiz yerine yeni bir isim belirleyerek ödülü yedek talihliye ulaştıracağız.

Webtekno 2022 Hediyelerini kazanan takipçilerimiz ve kazandıkları hediyeler şu şekilde: