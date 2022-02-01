  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Webtekno 2022 Yılbaşı Hediyelerini Kazananlar Belli Oldu

Webtekno 2022 Yılbaşı Hediyelerini Kazananlar Belli Oldu!

6 dk okuma süresi
52
8
4
4
3
Webtekno 2022 Yılbaşı Hediyelerini Kazananlar Belli Oldu!
"Keşke hepinize hediye verebilseydik" dediğimiz bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Webtekno 2022 Hediyeleri'ni kazanan takipçilerimiz belli oldu.

Neredeyse her yıl tüm takipçilerimizim katılabileceği bir etkinlik düzenliyor ve sizlere çeşitli hediyeler sunmaya çalışıyoruz. Bu yılki etkinliğimiz de tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi ilgiyle karşılandı ve artık sonuna geldik. 

iPhone 13, Dyson V15 Detect Absolute kablosuz elektrikli süpürge, Facebook ya da yeni adıyla Meta'nın akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories, oyuncu koltuğu ve daha pek çok hediyenin bulunduğu listede toplam 70 şanslı takipçimizin hangi ödülleri kazandığı belli oldu.

2022 hediyelerimiz nelerdi, hatırlayalım:

  • 1 kişiye iPhone 13 128 GB
  • 1 kişiye Dyson V15 Detect Absolute Kablosuz Lazerli Süpürge
  • 1 kişiye Ray-Ban x Facebook Stories Akıllı Güneş Gözlüğü
  • 2 kişiye Exvega Lunar RGB Oyuncu Koltuğu
  • 5 kişiye Xiaomi Mi TV Stick
  • 40 kişiye Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
  • 10 kişiye Amazon ₺100'lik Hediye Çeki
  • 10 kişiye Steam ₺100'lik Cüzdan Kodu

ÖNEMLİ NOT:

  • Aşağıdaki listede adı yer alan takipçilerimize hediyeleri kazandıklarına dair bir e-posta gönderdik.
  • Bu e-postaya dönüş yaparak ADRES ve TELEFON bilgilerini iletmeyen kişiler hediye haklarını kaybedeceklerdir.
  • Hakkını kaybeden takipçimiz yerine yeni bir isim belirleyerek ödülü yedek talihliye ulaştıracağız.

Webtekno 2022 Hediyelerini kazanan takipçilerimiz ve kazandıkları hediyeler şu şekilde:

İsim Soyisim Kazandığı Hediye
Burak Derya iPhone 13
Ünal Gündoğdu Dyson V15 Detect Absolute
Buğra Can Kaplan Exvega Lunar RGB Oyuncu Koltuğu
Mücahit Semiz Exvega Lunar RGB Oyuncu Koltuğu
Selin Tekdemir
Ray-Ban Stories Akıllı Güneş Gözlüğü
Samet Kılıç Xiaomi Mi TV Stick
Ahmet Burak Kara Xiaomi Mi TV Stick
Farid Marazada Xiaomi Mi TV Stick
Muhammed Aladağ Xiaomi Mi TV Stick
Hüseyin Gülşen Xiaomi Mi TV Stick
Ebrar Bakırtaş Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Büşra Kala Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Göker Eksen Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Osman Demiray Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Erhan Macarcıkoğlu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Samet Akarsu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Kadir Keskin Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Yasin Esin Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Eren Erbek Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Cihat Aydoğdu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Emir Taş Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Bahadır Yaşar Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Mert Ramazan Yamaç Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Mehmet Genç Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
İbrahim Akdeniz Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Fatih Gökçen Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Halil Sakar Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Tahir Dikmen Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Murat Kızılkaya Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Serhat Arifoğlu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Enes Özçetinkaya Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Sacit Baloğlu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Mehmet Bilişim Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Mehmet Faruk Ağ Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
İrem Yumuşak Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Mustafa Caner Karaboran
 Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Ali Değiş Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Mustafa Çelikhan Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Çağatay Karabina Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Yunus Emre Balta Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Pınar Türkoğlu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Mustafa Yağcıoğlu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Yaren Erdoğdu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Hüseyin Yiğit Arslan Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Yusuf Şafak Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Ahmet Enes Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Ufuk Solakoğlu Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Ali Aksoy Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Cumali Polat Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Bedirhan Yıldırım Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
Mustafa Şen Amazon Hediye Çeki
Mehmet Ali Bozkurt Amazon Hediye Çeki
Erdem Aktay Amazon Hediye Çeki
Tahsin Yılmaz Amazon Hediye Çeki
İbrahim Kıstırak Amazon Hediye Çeki
Süleyman Altunışık Amazon Hediye Çeki
Mert Kızılkaya Amazon Hediye Çeki
Ali Kemal Hatip Amazon Hediye Çeki
Elif Söğütdelen Amazon Hediye Çeki
Yunus Eren Köse Amazon Hediye Çeki
Murat Can Aydın Steam Cüzdan Kodu
Ümit Avcu Steam Cüzdan Kodu
Cevdet Kaya Steam Cüzdan Kodu
Ömer Üçer Steam Cüzdan Kodu
İsmet Soğuksu Steam Cüzdan Kodu
Gürkan Köse Steam Cüzdan Kodu
İsmail Müjdeci Steam Cüzdan Kodu
Poyraz Şimşek Steam Cüzdan Kodu
Sait Arda Gülmez Steam Cüzdan Kodu
Ozan Yılmaz Steam Cüzdan Kodu
52
8
4
4
3
Emoji İle Tepki Ver
52
8
4
4
3
En Güncel Haberler