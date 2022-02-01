Webtekno 2022 Yılbaşı Hediyelerini Kazananlar Belli Oldu!

Neredeyse her yıl tüm takipçilerimizim katılabileceği bir etkinlik düzenliyor ve sizlere çeşitli hediyeler sunmaya çalışıyoruz. Bu yılki etkinliğimiz de tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi ilgiyle karşılandı ve artık sonuna geldik.
iPhone 13, Dyson V15 Detect Absolute kablosuz elektrikli süpürge, Facebook ya da yeni adıyla Meta'nın akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories, oyuncu koltuğu ve daha pek çok hediyenin bulunduğu listede toplam 70 şanslı takipçimizin hangi ödülleri kazandığı belli oldu.
2022 hediyelerimiz nelerdi, hatırlayalım:
- 1 kişiye iPhone 13 128 GB
- 1 kişiye Dyson V15 Detect Absolute Kablosuz Lazerli Süpürge
- 1 kişiye Ray-Ban x Facebook Stories Akıllı Güneş Gözlüğü
- 2 kişiye Exvega Lunar RGB Oyuncu Koltuğu
- 5 kişiye Xiaomi Mi TV Stick
- 40 kişiye Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
- 10 kişiye Amazon ₺100'lik Hediye Çeki
- 10 kişiye Steam ₺100'lik Cüzdan Kodu
ÖNEMLİ NOT:
- Aşağıdaki listede adı yer alan takipçilerimize hediyeleri kazandıklarına dair bir e-posta gönderdik.
- Bu e-postaya dönüş yaparak ADRES ve TELEFON bilgilerini iletmeyen kişiler hediye haklarını kaybedeceklerdir.
- Hakkını kaybeden takipçimiz yerine yeni bir isim belirleyerek ödülü yedek talihliye ulaştıracağız.
Webtekno 2022 Hediyelerini kazanan takipçilerimiz ve kazandıkları hediyeler şu şekilde:
|İsim Soyisim
|Kazandığı Hediye
|Burak Derya
|iPhone 13
|Ünal Gündoğdu
|Dyson V15 Detect Absolute
|Buğra Can Kaplan
|Exvega Lunar RGB Oyuncu Koltuğu
|Mücahit Semiz
|Exvega Lunar RGB Oyuncu Koltuğu
|Selin Tekdemir
|
Ray-Ban Stories Akıllı Güneş Gözlüğü
|Samet Kılıç
|Xiaomi Mi TV Stick
|Ahmet Burak Kara
|Xiaomi Mi TV Stick
|Farid Marazada
|Xiaomi Mi TV Stick
|Muhammed Aladağ
|Xiaomi Mi TV Stick
|Hüseyin Gülşen
|Xiaomi Mi TV Stick
|Ebrar Bakırtaş
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Büşra Kala
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Göker Eksen
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Osman Demiray
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Erhan Macarcıkoğlu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Samet Akarsu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Kadir Keskin
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Yasin Esin
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Eren Erbek
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Cihat Aydoğdu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Emir Taş
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Bahadır Yaşar
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Mert Ramazan Yamaç
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Mehmet Genç
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|İbrahim Akdeniz
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Fatih Gökçen
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Halil Sakar
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Tahir Dikmen
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Murat Kızılkaya
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Serhat Arifoğlu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Enes Özçetinkaya
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Sacit Baloğlu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Mehmet Bilişim
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Mehmet Faruk Ağ
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|İrem Yumuşak
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|
Mustafa Caner Karaboran
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Ali Değiş
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Mustafa Çelikhan
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Çağatay Karabina
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Yunus Emre Balta
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Pınar Türkoğlu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Mustafa Yağcıoğlu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Yaren Erdoğdu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Hüseyin Yiğit Arslan
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Yusuf Şafak
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Ahmet Enes
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Ufuk Solakoğlu
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Ali Aksoy
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Cumali Polat
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Bedirhan Yıldırım
|Mcdodo Kablosuz Şarj Standı
|Mustafa Şen
|Amazon Hediye Çeki
|Mehmet Ali Bozkurt
|Amazon Hediye Çeki
|Erdem Aktay
|Amazon Hediye Çeki
|Tahsin Yılmaz
|Amazon Hediye Çeki
|İbrahim Kıstırak
|Amazon Hediye Çeki
|Süleyman Altunışık
|Amazon Hediye Çeki
|Mert Kızılkaya
|Amazon Hediye Çeki
|Ali Kemal Hatip
|Amazon Hediye Çeki
|Elif Söğütdelen
|Amazon Hediye Çeki
|Yunus Eren Köse
|Amazon Hediye Çeki
|Murat Can Aydın
|Steam Cüzdan Kodu
|Ümit Avcu
|Steam Cüzdan Kodu
|Cevdet Kaya
|Steam Cüzdan Kodu
|Ömer Üçer
|Steam Cüzdan Kodu
|İsmet Soğuksu
|Steam Cüzdan Kodu
|Gürkan Köse
|Steam Cüzdan Kodu
|İsmail Müjdeci
|Steam Cüzdan Kodu
|Poyraz Şimşek
|Steam Cüzdan Kodu
|Sait Arda Gülmez
|Steam Cüzdan Kodu
|Ozan Yılmaz
|Steam Cüzdan Kodu