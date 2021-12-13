13 Aralık 2013’te yayın hayatına başladığımız yayın hayatımızın 8 yılını hep birlikte geride bıraktık. Siz değerli okurlarımız, takipçilerimiz ve abonelerimiz sayesinde Türkiye’nin en büyük teknoloji platformu olduk, şimdi de portal olma yolundayız. Peki bu yolda neler başardık? Gelin yakından bakalım.

Akıllı telefonlar mı, bilgisayarlar mı, ev aletleri mi… Aklımıza ilk gelenler sizi yanıltmasın çünkü teknoloji kesinlikle bundan daha fazlasını tanımlıyor. Teknoloji ve ilişkili olduğu her alandan güncel haberleri, özgün ve seçkin içerikleri sizlere ulaştırmak için kesintisiz bir şekilde yayın yaptığımız 8 yılı doldurmanın gururunu yaşıyoruz.

Aradan geçen 8 yıl içinde; Webtekno çatısı altında pek çok projeye tanıklık ettik. Webtekno.com ve YouTube kanalı bizi en yakından tanıdığınız kanallar oldu. Teknolojiye Atarlanan Adam’dan başlayıp ve Çağdaş ile Lütfi’nin eğlenceli videolarıyla olaylar bambaşka bir noktaya taşındı. 2021 yılıyla birlikte artık yepyeni formatlar, tasarımlar, fikirleri gerçeğe dönüştüren ve hiç olmadığı kadar büyük bir ekip haline geldik.

Webtekno 8 yılda neler yaptı?

Webtekno.com’da 116.000’den fazla haber ve içerik yayınlandı. Bu içerikler 320 milyon kullanıcı tarafından 1 milyar 960 milyon kez görüntülendi.

Webtekno YouTube kanalında 1.340 video yayınlandı Bu videolar toplamda 887 milyon kez izlendi Kanalın abone sayısı 3,14 milyona kadar ulaştı ve Türkiye’nin en büyük teknoloji kanalı oldu.

Ana kanaldan 3 yıl sonra açılan Webtekno Plus YouTube kanalında 120 video yayınlandı Toplamda 8 milyon kez izlenen bu kanal 148 bin aboneye ulaştı.

2020’de yeniden yayın hayatına başlayan Fobito YouTube kanalı 88 yeni video yayınladık, Bu videolar 6 milyon kez izlendi, kanal 100 bin aboneyi geride bıraktı.

2014 yılında katıldığımız Instagram sayfamızda tam 5 bin 519 post paylaştık, bu platformun dönüşümüne birlikte tanıklık ettik. Bunun sonucunda 1,7 milyon takipçiye ulaştık

Sosyal medyadaki en köklü sayfamız Twitter’da 2021 yılındaki değişiklik sayesinde kısa sürede 160 bin takipçiden 400 bine ulaştık.

Facebook sayfamızda ise 570 binden fazla takipçiye ulaşmış durumdayız.

Tüm bunlar haricinde Webtekno, bünyesinde bulunduğu İzmo Bilişim çatısı altında yolculuğuna başlayan Kafa Topu ve TeknoStore gibi markaların sizlere ulaşması için köprü görevi gördü.

Bunlar sadece sayı. Peki Webtekno, 2022 yılında neler yapacak?

Her ne kadar teknolojiye ulaşmak gittikçe zorlaşsa da Webtekno; bu dünyadaki tüm güncel gelişmeleri size ücretsiz şekilde paylaşmaya devam edecek. Hem internet sitemizde hem sosyal medya sayfalarımıza hem de YouTube kanalında daha kaliteli içerikler üretmek için yaptığımız çalışmalar yeni yılda da devam edecek. NFT'sinden Metaverse'üne kadar teknoloji hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi olabildiğince basit, anlaşılır ve elbette samimi şekilde sizlere ulaştıracağız.

Webtekno, artık Türkiye’nin en büyük ve gerçekten bağımsız teknoloji haberciliği yapan içerik üreticisi. Tüm bunları 8 yıl boyunca aramıza katılan, bizi seven ve eleştiren sizler sayesinde gerçekleştirebildik.

Peki siz geçen 8 yıl boyunca Webtekno’yu nasıl tanıdınız? İleride neler görmek istersiniz? Yorumlarda bekliyoruz...