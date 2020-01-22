Geçtiğimiz hafta Webtekno YouTube kanalında incelediğimiz HP Laptop’u sizlerden birine hediye etmek için çekiliş düzenlemiştik. Beş günlük katılım süreci doldu ve çekiliş uygulamamız üzerinden kazanan ve yedek talihliler belli oldu.

Bizi bilirsiniz, zaman zaman teknoloji mağazalarına kafa tutan perakende mağazalardaki teknolojik ürünleri alıp incelemeyi severiz. Piyasadaki fiyatlarının nispeten biraz daha altına satılan bu ürünlerden en sonuncusu ise geçtiğimiz hafta BİM’de satılan HP Laptop olmuştu.

YouTube kanalımızda incelemesini yaptığımız bütçe işi dizüstü bilgisayarı, Gleam uygulaması üzerinden yaptığımız çekiliş ile aranızdan bir kişiye vermek istedik. Tam olarak 41 bin 447 kişinin katıldığı çekiliş sonuçlandı.

Webtekno YouTube dizüstü bilgisayar çekilişi kazanan ve yedek talihliler:

Kazanan: Burak Demir

Yedek talihli: Tunahan Tuna

Eğer kazanan arkadaşımız, kendisine gönderdiğimiz e-postaya 7 gün içerisinde dönüş yapmazsa yukarıda açıkladığımız yedek talihliye ulaşacağız. Arkadaşlarımızın e-posta adresleri bilgisine sahip olduğumuz için isim benzerliğinden dolayı ulaşıp hediyeyi almaya çalışan kişileri tespit edebiliriz. Kişisel bilgilerin güvenliği gereği arkadaşlarımızın iletişim bilgilerini paylaşamıyoruz.

Kazanan arkadaşımız e-posta üzerinden dönüş yaptı:

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