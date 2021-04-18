Prison Break dizisinde Michael Scofield rolü ile izleyicilerin gönlünü kazanan oyuncu Wentworth Miller’ı farklı projelerde, oldukça farklı rollerde daha izleme fırsatımız oldu. Yetenekli oyuncunun oynadığı rollerle unutulmaz izler bıraktığı ve bir kez daha seyircinin takdirini kazandığı en iyi 10 filmi ve diziyi listeledik.

2005 ve 2017 yılları arasında yayınlanan, ekranlarda olduğu dönem bir efsaneye dönüşen ve pek çok kişinin yabancı dizileri keşfetmesini sağlayan hapishaneden kaçış hikayesinin anlatıldığı Prison Break dizisindeki Michael Scofield rolü ile tanıdığımız ve sevdiğimiz Wentworth Miller, daha pek çok önemli projede yer almış ve Michael Scofield performansını aratmayan rollerle karşımıza çıkmıştır.

Wentworth Miller oldukça yetenekli bir oyuncu olsa da Michael Scofield rolündeki patlamayı yeniden yaşamamış gibi görünüyor. Daha çok önemli dizilerde konuk oyuncu ve yan rol olarak ya da bazı başarılı filmlerde yan karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bir Michael Scofield olmasa da yine de seyirciyi etkisi altına almayı başarmış en iyi Wentworth Miller dizi ve filmlerini listeledik.

Wentworth Miller’ın Michael Scofield olmadığı en iyi 10 film ve dizi:

The Flash (Dizi)

Legends of Tomorrow (Dizi)

Resident Evil: Afterlife (Film)

The Loft (Film)

Law & Order: Special Victims Unit (Dizi)

Dinotopia (Mini dizi)

The Human Stain (Film)

Underworld (Film)

Madam Secretary (Dizi)

Batwoman (Dizi)

DC Comics'in en iyi dizilerinden birisi: The Flash

Yıl: 2014 - ...

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker

IMDb: 7,7

DC Comics’in en önemli kahramanlarından biri olan Flash karakterini izlediğimiz The Flash dizisi, Barry Allen isimli kendi halinde bir gencin şimşek çarpması sonucu yaşayan en hızlı insan olmasının ve bir süper kahramana dönüşmesinin hikayesini anlatıyor. Wentworth Miller dizide karşımıza Captain Cold isimli kötü bir karakter olarak çıkıyor. Dizide birkaç sezon boyunca Captain Cold ve Flash arasındaki mücadeleyi izliyoruz.

Bir başka DC Comics şaheseri: Legends of Tomorrow

Yıl: 2016 - ...

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Caity Lotz, Amy Louise Pemberton, Dominic Purcell

IMDb: 6,8

Legends of Tomorrow dizisi tam bir Şampiyonlar Ligi. Dizide aklınıza gelen neredeyse tüm DC Comics kahramanlarını görebiliyoruz. Tüm bu kahramanların bir araya toplanmasının nedeni ise yaptığı zaman yolculuğu ile tüm zamanlardaki evreni bozmaya çalışan haydut Rip Hunter. Wentworth Miller burada da karşımıza kötü karakter Captain Cold olarak çıkıyor ve etkileyici bir performans sunuyor.

Ölümcül Deney serisi için bir klasik: Resident Evil: Afterlife

Yıl: 2010

Tür: Aksiyon, Macera, Korku

Oyuncular: Milla Jovovich, Ali Larter, Wentworth Miller

IMDb: 5,8

Altı filmden oluşan Resident Evil serisinin dördüncü filmi olan Resident Evil: Afterlife filminde Alice, Umbrella Corporation ile mücadelesini sürdürüyor. Alice, etrafı virüslü insanlarla çevrili bir hapishanede yaşayan ve belki bir efsane olan ayakta kalmış Arcadia bölgesine gitmek isteyen bir grup insanla yolculuğa çıkıyor. Bu insanlardan biri olan Chris Redfield karakterine Wentworth Miller hayat veriyor.

Gizem ve gerilim isteyenlere: The Loft

Yıl: 2014

Tür: Gizem, Romantik, Gerilim

Oyuncular: Karl Urban, James Marsden, Wentworth Miller

IMDb: 6,3

Herkesin bazı gizli ve bazen de kirli işler için kullanabileceği bir yere ihtiyacı var. Yani en azından filmdeki beş evli erkek karakterimizin böyle bir ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılamak için bir çatı katı daireleri var. Her şeyin son derece yolunda gidiyor gibi olduğu bir günde, çatı katı dairede bir kadın cesedi ile karşılaşırlar. Artık daha büyük bir sorunları vardır. Wentworth Miller bu filmde karşımıza Luke Seacord rolü ile çıkıyor.

Polisiye seviyorsanız: Law & Order: Special Victims Unit

Yıl: 1999 - ...

Tür: Suç, Dram, Gizem

Oyuncular: Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Ice-T

IMDb: 8,0

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arka Sokaklar efsanemize kafa tutan, uzun soluklu polisiye dizisi Law & Order: Special Victims Unit ekranlarda 20 yılı aşkın süredir neredeyse aklınıza gelebilecek her türlü suç hikayesini işledi ve işlemeye devam ediyor. Wentworth Miller 2009 yılında Detective Nate Kendall, 2019 ve 2021 yıllarında ise ADA Isaiah Holmes karakteri olarak karşımıza çıkıyor ve efsane diziye kendi imzasını atıyor.

Aileniz ile izleyebileceğiniz fantastik bir macera: Dinotopia

Yıl: 2002

Tür: Macera, Aile, Fantastik

Oyuncular: David Thewlis, Katie Carr, Jim Carter

IMDb: 6,6

İnsanların ve dinozorların birlikte yaşadığı, üstelik insanların aydınlanmış, dinozorların ise konuşuyor olduğu bir dünya hayal etmesi bile zorken Dinotopia dizisinde geçirdikleri araba kazası sonrası tam olarak böyle bir dünyanın içine düşen iki üvey kardeşin hikayesini izliyoruz. Wentworth Miller’ı David Scott olarak izlediğimiz dizide, bu ütopik dünyayı bile yok edecek bir felaketi durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişiyorlar.

Şahane bir kadroya sahip olan The Human Stain:

Yıl: 2003

Tür: Dram, Romantik, Gerilim

Oyuncular: Anthony Hopkins, Nicole Kidman, Ed Harris

IMDb: 6,2

Anthony Hopkins ve Nicole Kidman’ın etkileyici performanslarıyla dikkat çektikleri filmde, Wentworth Miller’ı filmin baş karakteri Coleman Silk’in gençliği olarak izliyoruz. Eski bir üniversite dekanı, 50 yıl boyunca sır gibi sakladığı bir olay ile yeniden yüzleşmek zorunda kalıyor. Sık sık geçmişe dönük sahnelerin olduğu filmde, elbette tutkulu ve tutkulu olduğu kadar da gizemli bir aşk hikayesi izliyoruz.

Bir vampir avcısının hikayesi: Underworld

Yıl: 2003

Tür: Aksiyon, Fantastik, Gerilim

Oyuncular: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Shane Brolly

IMDb: 7,0

Vampir ve kurtadam savaşının anlatıldığı en başarılı filmlerden biri olarak kabul edilen Underworld filminde, bir vampir avcısı olan Selene’nin kurtadamların hedefinde olan Micheal’a aşık olmasını ve zaten ortalık karışıkken bir de tutkulu bir aşk ile iyice karışan gerilim hikayesini izliyoruz. Wentworth Miller filmde Dr. Adam olarak karşımıza çıkıyor ve yaşayan bu yaratıkların anatomisi hakkında seyirciyi bilgilendiren sahnelere imza atıyor.

Politik gerilim sevenler için Madam Secretary:

Yıl: 2014 - 2019

Tür: Dram

Oyuncular: Téa Leoni, Tim Daly, Erich Bergen

IMDb: 7,6

Dünyanın neresinde, hangi dönem yaşıyor olursanız olun güçlü bir kadın olmak her zaman zordur. Ancak ABD'nin Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda bir anneyseniz hayat çok daha zorlu bir mücadeleye dönüşecektir. 5 sezon süren ancak konusu ile yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken bir yapım olan Madam Secretary dizisinde Wentworth Miller’ı, Senatör Mark Hanson olarak 9 bölüm boyunca izliyoruz.

Batmansiz Gotham olmuyor, o yüzden katıksız bir hayransanız tavsiye edilir: Batwoman

Yıl: 2019 - ...

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Oyuncular: Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy

IMDb: 3,4

Gotham şehrinin suçla mücadele eden sert erkeği Bruce Wayne yani Batman’i hepimiz biliyoruz. Batwoman dizisinde ise DC Comics, hikayeye başka bir açıdan yaklaşıyor ve Gotham şehrini bir kadın süper kahraman olan Batwoman koruyor. Bu heyecan dolu süper kahraman dizisinde Wentworth Miller’ı şimdilik 1 bölüm de olsa Leonard A.I. olarak izliyoruz.

Michael Scofield kadar olmasa da izleyiciyi her sahnede bir kez daha büyüleyen en iyi Wentworth Miller dizi ve filmlerini listeledik. Oyuncunun daha pek çok kısa filmi, TV filmi; yazar, yapımcı ve seslendirmen olarak katkıda bulunduğu yapım var.