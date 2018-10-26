Dünyanın önde gelen depolama birimi üreticilerinden Western Digital, 1 sene aradan sonra kendi rekorunu yeniden kırdı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürülen Western Digital - Ultrastar HS14, dünyanın en büyük depolama alanına sahip 3.5" HDD'si olarak tarihe geçmişti. Aradan geçen bir yılın ardından Western Digital, 15TB Ultrastar DC HC620 ile kendi rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz aylarda rakibi Seagate'nin 14 TB'lik HDD'lerini duyurması üzerinden çok da fazla zaman geçmeden duyurulan HC620, çoğunlukla akıllı şehirlerde kullanılacak olan 4K görüntü kayıt cihazları için tasarlanmış durumda. Bu tür kameralardan her biri, 6 ay gibi bir sürede yaklaşık 28 TB boyutunda video kaydı bırakıyor.

Henüz bu HDD'nin fiyatı duyurulmamış olsa da bireysel kullanım için üretilmiş bir model olmadığını tahmin etmişsinizdir. Çoğunlukla endüstriyel veya bulut hizmeti veren firmalara pazarlanması beklenen bu model için henüz bir çıkış tarihi de duyurulmadı.