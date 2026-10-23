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WhatsApp’a Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Instagram Kestirmesi Geliyor!

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WhatsApp'a kullanıcıların çok işine yarayacak Reels kestirmesi geliyor.

WhatsApp’a Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Instagram Kestirmesi Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için düzenli olarak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilen özellik de bunlardan biri.

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Geçtiğimiz dönemde Instagram ve Facebook medyasını medya seçici içerisine ekleyen uygulama, şimdi bu erişimi çok daha pratik hâle getiren özel bir Reels kestirme butonunu test etmeye başladı.

İçerikten Görseller

WhatsApp’a Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Instagram Kestirmesi Geliyor!
watic

Kolayca Reels paylaşılabilecek

watic

Google Play Store üzerindeki WhatsApp beta for Android 2.26.42.9 sürümünde fark edilen bu yenilik, kullanıcıların sohbet içerisinden Reels videolarını saniyeler içinde paylaşmasına olanak tanıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp, mesajlaşma ekranındaki menüye özel bir Reels butonu dahil edecek. Daha önceki yapıda kullanıcıların Instagram Reels içeriklerine ulaşabilmesi için galeri seçicideki kaynak listesini açıp menü türünü değiştirmesi gerekiyordu. Kullanıcıların bulmakta zorlandığı bu yapı yerine getirilen kestirme butonu, doğrudan sohbet eklenti menüsünde yer alarak özelliğin fark edilmesini ve kullanımını kolaylaştıracak.

Sohbet ek menüsündeki Reels butonuna tıklandığında kullanıcıların karşısına özel bir paylaşım ekranı çıkıyor. Bu arayüzün üst kısmında üç farklı sekme bulunuyor: "Son İzlenenler", "Kaydedilenler" ve "Beğenilenler" . Kullanıcılar Instagram üzerinde son izledikleri, daha sonra bakmak üzere kaydettikleri ya da beğendikleri Reels videolarını bu sekmeler arasında gezinerek seçebiliyor ve anında sohbete gönderebiliyor.

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