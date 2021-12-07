Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, 24 saatte kaybolan mesaj özelliğine gelen yeni güncelleme nedeniyle topa tutuldu. Çocuk hakları savunucuları, yeni özelliğin tacizcileri yakalamayı zorlaştıracağını ifade etti.

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimiz yıl süreli mesajlar özelliğini kullanıma sunmuştu. Meta çatısı altında faaliyet gösteren uygulama, bugün yaptığı duyuruyla birlikteyse bu özelliği için yeni bir güncelleme duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte süreli mesajlar, başlatılan tüm yeni sohbetlerde varsayılan olarak ayarlanabilecek.

Bu güncellemeyle birlikte yeni başlatılan sohbetlere atılan mesajlar 24 saat, 7 gün ve 90 gün olmak üzere sınırlandırılabilecek. Fakat WhatsApp’ın bu yeni özelliği, beraberinde bazı endişeleri de getirdi. Bu endişelerden biriyse çocuk hakları savunucuları tarafından dile getirildi. Çocuk haklarını korumaya yönelik çaba gösteren gruplar, bu değişiklikle birlikte istismar tespitinin zorlaşacağını öne sürdü.

"Kanıtlar hızla silinebilecek"

Birleşik Krallık’taki Çocuklara Zulüm Önleme Ulusal Derneği (NSPCC), WhatsApp’ın yeni güncellemesini ‘kötü düşünülmüş bir adım’ olarak yorumladı. NSPCC çocuk güvenliği çevrimiçi politikası başkanı Andy Burrows, özelliğin suçluların çocuk istismarına ilişkin kanıtları hızla silmesini sağlayacağını, kolluk kuvvetlerinin suçluları suçlamasını ve çocukları korumasını daha da zorlaştıracağını ifade etti.

NSPCC, ayrıca bu özelliğin Meta’nın diğer platformları olan Instagram veya Facebook’a gelmesi durumunda ciddiyeti daha da artıracağını ifade etti. Güncel durumda Instagram’daki bir tacizci, güvenlik farkı nedeniyle WhatsApp’a göre daha kolay tespit edilebiliyorken, aynı koruma ve özellik Instagram’a da geldiğinde daha kötü senaryolar ortaya çıkabilir. Son olarak Burrows, uçtan uca şifreleme ve kaybolan mesajlar özelliklerinin kombinasyonunun Birleşik Krallık’taki risk değerlendirme sürecinden geçemeyeceğini ifade etti.

Meta, kasım ayında uçtan uca şifreleme özelliğinin 2023 yılında kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Meta’nın güvenlik başkanı Antigone Davis, şirketin şifrelenmemiş veri, hesap bilgisi ve kullanıcıların raporları aracılığıyla tacizi tespit edebileceğini açıklamıştı.