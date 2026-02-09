Tümü Webekno
WhatsApp Durum Güncellemelerine "Özel Listeler" Geliyor: Peki "Yakın Arkadaşlar"dan Farkı Ne?

WhatsApp'a yeni güncelleme ile birlikte "Özel Listeler" geliyor. Peki bu listeler ne işe yarayacak?

WhatsApp Durum Güncellemelerine "Özel Listeler" Geliyor: Peki "Yakın Arkadaşlar"dan Farkı Ne?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, durum paylaşımlarını sıklıkla kullanan kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir özellik geliyor. Daha önce “Yakın Arkadaşlar” özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkan şirket, şimdi ise “Özel Listeler” adlı yeni bir özelliği test kullanıcılarına açtı.

WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre bu özellik, WhatsApp’ın Android için yayımlanan 2.26.5.11 beta sürümünde keşfedildi. Özel Listeler sayesinde kullanıcılar, durumlarını kimlerin görebileceğini farklı gruplar oluşturarak belirleyebilecek. Örneğin sadece aile üyelerinin yer aldığı bir liste ya da iş çevresine özel başka bir liste oluşturmak mümkün olacak.

"Özel Listeler" özelliği böyle görünüyor:

2

Yeni özellik sadece liste oluşturmakla da sınırlı değil. Kullanıcılar listelerine isim ve emoji ekleyebilecek ancak önemli bir detay var. Listelerde yapılan değişiklikler yalnızca yeni paylaşılan durumlar için geçerli olacak. Yani bir kişiyi listeden çıkarsanız bile o kişi daha önce paylaşılan durumu görmeye devam edecek.

2

WABetaInfo ayrıca “Yakın Arkadaşlar” seçeneğinin mevcut durum gizlilik ayarlarının yanında yer aldığını gösteren bir ekran görüntüsü de paylaştı. Yani diğer listelerle birlikte bu özellik de kullanılabilecek.

