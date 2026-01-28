Reklamsız WhatsApp'ın Fiyatı Ortaya Çıktı (Netflix'ten YouTube Premium'dan Özür Dileme Vakti Geldi)

Geçtiğimiz günlerde test sürümünde resmiyet kazanan WhatsApp aboneliğinin ne kadar olacağı da ortaya çıktı. Artık reklamsız WhatsApp deneyimi için abonelik almamız gerekecek.

WhatsApp, dünya genelinde uygulamaya reklam getirmeye hazırlanırken, reklamlardan tamamen kurtulmak isteyen kullanıcılar için ücretli bir abonelik seçeneğini kullanıma sunacak. Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bilgilere göre Avrupa ve İngiltere’deki kullanıcılar ayda yaklaşık 4 euro ödeyerek WhatsApp’ı reklamsız kullanabilecek.

Beta kodlarında görülen bu yeni sistem, WhatsApp’ın Updates (Güncellemeler) sekmesinde yer alan reklamları tamamen kaldırmayı hedefliyor. Yani abonelik satın alan kullanıcılar artık Durum Reklamları ya da Öne Çıkarılan Kanallar gibi sponsorlu içeriklerle karşılaşmayacak. Özel mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ise her zamanki gibi ücretsiz kalmaya devam edecek.

Reklamsız WhatsApp için aylık 4 euro ödeme gerekecek

Meta, WhatsApp’a reklamları ilk olarak geçen yıl ABD’de eklemiş, ardından diğer bölgelere yaymıştı. Şirket, reklamların özel sohbetlerden veri kullanmadığını, hedeflemenin yalnızca dil, genel konum ve Güncellemeler sekmesindeki etkileşimlere göre yapıldığını vurguluyor.

Ücretli reklamsız seçenek ise özellikle Avrupa Birliği ve İngiltere düzenlemeleriyle uyumlu. Bu bölgelerde dijital platformların, kullanıcılara reklamlı ve ücretli alternatifler sunması zorunlu. Benzer abonelik modelleri hâlihazırda Facebook ve Instagram’da da bulunduğundan, Meta'nın WhatsApp'a ne zaman getireceği merak konusu olmuştu.

Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Bir diğer merak konusu da bu aboneliğin Türkiye fiyatının ne kadar olacağı yönünde. 4 euro bugünkü kurla yaklaşık 208 TL yapıyor fakat Meta'nın bölgesel fiyatlandırma uygulayacağı düşünülüyor. Bu noktada belki 150 TL gibi bir fiyatla karşılaşabiliriz.