WhatsApp, Dolandırıcılara ve Siber Saldırılara Karşı Sizi Sizden Bile Koruyacak Yeni Bir Özellik Tanıttı

WhatsApp, "Katı Hesap Ayarları" ismi verilen bir üst düzey güvenlik özelliği duyurdu. Siber saldırılara karşı kullanılabilecek bu özellik, uygulamanızı âdeta karantina altına alıyor.

Dünyanın en büyük çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yenilikler getiriyor. Güvenlik konusu da şirketin en çok önem verdiği alanlar arasında. Şimdi ise platforma yepyeni güvenlik seçenekleri geleceği açıklandı.

Meta tarafından paylaşılan bir blog gönderisiyle duyurulan yeni seçenekler, “Katı Hesap Ayarları” ismini alıyor. Bu yeni ayarlar, kullanıcıların siber saldırılara karşı çok daha iyi korunmasını sağlamak için geliştirildi.

Yeni özellik, uygulamayı âdeta karantina altına alıyor

WhatsApp’ın aktardığına göre yeni güvenlik önlemi, özelliikle yüksek saldırı riski olan gazeteciler, kamu figürleri gibi kişiler için tasarlandı. Yeni özellik, aktfileştiğinde direkt olarak uygulama genelinde bir “kapanma” uygulamaya başlıyor. Tanınmayan göndericilerden gelen ekleri ve medyayı otomatik olarak engellerken, bilinmeyen kişilerden gelen aramaları da susturuyor.

Yeni ayar, WhatsApp içindeki diğer işlevleri de kısıtlar; örneğin, bağlantı önizlemelerini kapatır, sizi bir gruba kimlerin ekleyebileceğini sınırlar ve kişilerinizle bağlantınız olmayan kişilerin profil fotoğrafınızı, "hakkınızda" bilgilerinizi ve çevrim içi durumunuzu görmesini engeller. Şirket, bu ayarların sadece ciddi bir siber saldırının hedefi olabileceğinizi düşünürseniz açmanızı öneriyor. Çoğu insanın bu tür saldırıların hedefi olmadığını, sınırlı sayıda insan tarafından tercih edilebilecek bir özellik olduğunu da eklliyor.

WhatsApp’ın hâlihazırda uçtan uca şifreleme gibi üst düzey güvenlik özellikleri sunduğunu biliyoruz. Yeni “Katı Hesap Ayarları” da bunu bir üst seviyeye çıkararak tamamen koruma altına almayı sağlayacak. Özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtilmiş. Ayarlar bölümündeki “Gizlilik” kısmında bulunan “Gelişmiş” bölümünden etkinleştirilebilecek. WhatsApp’ın söylediğine göre özellik yalnızca ana cihazınızdan aktifleştirilebilecek. Web gibi sürümlerden açılamayacak.