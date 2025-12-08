WhatsApp'ın En Büyük Sorunlarından Biri Çözülüyor: Gruba Yeni Girenler Eski Mesajları Görebilecek!

WhatsApp'a çok uzun yıllardır istenen bir özellik geliyor. Yeni grup üyeleri, gruptaki eski mesajları görebilecek.

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu konumunda bulunuyor. WhatsApp’ın en sık kullanılan özelliklerinden biri de şüphesiz grup sohbetleri. Şimdi gelen bilgiler ise grup sohbetleriyle ilgili yıllardır istenen bir özelliğin uygulamaya ekleneceğini gösteriyor.

Bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi. iOS ve Android sürümlerinde göreceğimiz özellik, basitçe anlatacak olursak bir gruba katılan yeni üyelerin eski mesajları görmesini sağlayacak.

Gruba katılan yeni üyelerle son 24 saatlik mesaj geçmişi paylaşılabilecek

WhatsApp’ta yeni bir gruba girdiğinizde eski mesajları hiçbir türlü göremiyorsunuz. İşte yeni özellik bu sorunu çözmeye odaklanıyor. Grup yöneticileri, yakında opsiyonel olarak yeni üyelerin eski mesajları görüntülemesine izin veren bir seçeneğe sahip olacak. Yani isteğe bağlı olarak yeni gelen kişiyle o gelmeden önce konuşulan şeyler paylaşılabilecek.

Tabii ki bir sınırlama var ve tüm mesajları göremiyorlar. Öyle ki sadece son 24 saat içinde yapılan konuşmalar yeni üyeyle paylaşılabiliyor. Daha eski mesajları paylaşmak mümkün değil. Yukarıdaki ekran görüntüsünden özelliğin nasıl aktifleştirildiğini ve göründüğünü görebilirsiniz.

Hepimiz yeni bir gruba girdiğimizde insanlar konuşmaya devam ederken eski mesajları bilmemenizden dolayı garip hissetmişizdir. Neyse ki bu özellik sayesinde bunu yaşamayacağız. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağı konusunda bilgi bulunmuyor.