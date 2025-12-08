Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'ın En Büyük Sorunlarından Biri Çözülüyor: Gruba Yeni Girenler Eski Mesajları Görebilecek!

WhatsApp'a çok uzun yıllardır istenen bir özellik geliyor. Yeni grup üyeleri, gruptaki eski mesajları görebilecek.

WhatsApp'ın En Büyük Sorunlarından Biri Çözülüyor: Gruba Yeni Girenler Eski Mesajları Görebilecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu konumunda bulunuyor. WhatsApp’ın en sık kullanılan özelliklerinden biri de şüphesiz grup sohbetleri. Şimdi gelen bilgiler ise grup sohbetleriyle ilgili yıllardır istenen bir özelliğin uygulamaya ekleneceğini gösteriyor.

Bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi. iOS ve Android sürümlerinde göreceğimiz özellik, basitçe anlatacak olursak bir gruba katılan yeni üyelerin eski mesajları görmesini sağlayacak.

Gruba katılan yeni üyelerle son 24 saatlik mesaj geçmişi paylaşılabilecek

WhatsApp’ta yeni bir gruba girdiğinizde eski mesajları hiçbir türlü göremiyorsunuz. İşte yeni özellik bu sorunu çözmeye odaklanıyor. Grup yöneticileri, yakında opsiyonel olarak yeni üyelerin eski mesajları görüntülemesine izin veren bir seçeneğe sahip olacak. Yani isteğe bağlı olarak yeni gelen kişiyle o gelmeden önce konuşulan şeyler paylaşılabilecek.

Tabii ki bir sınırlama var ve tüm mesajları göremiyorlar. Öyle ki sadece son 24 saat içinde yapılan konuşmalar yeni üyeyle paylaşılabiliyor. Daha eski mesajları paylaşmak mümkün değil. Yukarıdaki ekran görüntüsünden özelliğin nasıl aktifleştirildiğini ve göründüğünü görebilirsiniz.

Hepimiz yeni bir gruba girdiğimizde insanlar konuşmaya devam ederken eski mesajları bilmemenizden dolayı garip hissetmişizdir. Neyse ki bu özellik sayesinde bunu yaşamayacağız. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağı konusunda bilgi bulunmuyor.

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim