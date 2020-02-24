WhatsApp Grupları Aracılığıyla Yapılan Siber Dolandırıcılık

Bir teknoloji firması, siber dolandırıcılar arasında hızla yayılan ve insanların WhatsApp grupları aracılığıyla dolandırıldığı bir yöntem konusunda uyarıda bulundu.

Teknoloji firması Vade Secure uzmanları, dijital dolandırıcılar arasında hızla yayılan bir dolandırıcılık yönetimi için uyarı yaptı. Özellikle WhatsApp üzerinden yapılan bu ‘kimlik avı’ dolandırıcılık yöntemi, insanların parolalarını, banka bilgilerini ve diğer pek çok kişisel verisini tehlikeye atıyor. Siber güvenlik uzmanlarıysa insanlara bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kimlik avı dolandırıcılıklarının genellikle bir finans kurumu veya başka bir güvenilir kuruluş gibi görünerek sahte internet siteleri üzerinden yapıldığını söyleyen Vade Secure, sosyal medyadaki bu tür dolandırıcılıkların giderek arttığını belirtiyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan güvenlik şirketi, sosyal medyadaki kimlik avı dolandırıcılıklarının, 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla üçüncü çeyrekte iki kat arttığını söylüyor.

Siber dolandırıcılar, WhatsApp grupları aracılığıyla kişilerin kimlik bilgilerini çalıyor:

Uzmanlar, siber dolandırıcılıktaki bu artışın özellikle WhatsApp ile ilişkili olduğunu söylüyor. Bu noktada dijital dolandırıcılar arasında hızla yayılan yeni yöntem, insanları WhatsApp üzerinden bir pornografik içerik grubuna davet ediyor. Kurbanlar, bir kez bu gruba katılmaya ikna edildikten sonraysa kimlik avı ve dolandırıcılık işlemlerinin gerçekleşeceği internet sitelerini ziyaret etmeye teşvik ediliyor.

Elbette pek çok kişinin dolandırıldığı bu siber dolandırıcılık yönteminin, WhatsApp’ın hatası olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu konuda teknoloji firması, WhatsApp’ın tehlikeli bağlantıları kaldırarak insanların iletişimini sansürleyemeyeceğini, böyle bir durumun kullanıcı güvenini azaltacağını ve uçtan uca şifreleme yönteminin sağladığı korumaları engelleyeceğini söylüyor. Bu noktada bireylerin güvenliğiyse tamamen kendi sorumlulukları altında.

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu tür siber dolandırıcılık yöntemlerinden uzak durabilmesi için birkaç uyarıda bulunuyor. Bu uyarılar arasında kaynağı bilinmeyen bağlantılara tıklamamak ve güvenli olduğundan emin olunmayan iletilerin bağlantılarını takip etmekten kaçınmak bulunuyor.