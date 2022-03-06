WhatsApp, arayüzünü iyileştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. WhatsApp, son olarak Telegram'ın platformuna eklediği mesajlara emojiyle tepki verme özelliği ve gruplarda anket düzenleme üzerinde çalışmalara başlandı.

Geçtiğimiz günlerde ‘Topluluk’ özelliğini tanıtan ve bu özellikle birlikte kullanıcılarının birden fazla sohbet grubunu tek bir grup içinde toplamalarına olanak sağlayan WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışmalara başladı.

WABetainfo tarafından paylaşılan bilgiye göre WhatsApp, kullanıcılarının gruplarda anket düzenleyebilmesiyle ilgili bir değişiklik planlıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliğin yanı sıra, WhatsApp’ın planlarında başka yeni özelliklerde bulunuyor.

WhatsApp kullanıcıları, gruplarda ‘anket’ düzenleyebilecek

Telegram'ın halihazırda uzun zamandır bünyesinde bulunan anket özelliğini, nihayet WhatsApp kendi platformuna eklemeye karar verdi. WhatsApp’ın geliştirmekte olduğu ‘Anketler’ özelliğiyle, artık kullanıcılar içerisinde oldukları gruplarda soru sorup anket yapabilecek. Bu da kullanıcıların grupları daha etkili bir şekilde kullanması için büyük bir fayda sağlayacak. Sadece WhatsApp gruplarında kullanılabilecek bu yeni özellikle, anket sonuçları ve cevaplarınız yine uçtan uca şifreleme sistemiyle korunuyor olacak.

Grup üyeleri, güvenli bir şekilde anket sonuçlarına erişebilecek ve grup içerisinde anket soruları yöneltebilecek. Şimdilik anketlerdeki cevap limiti ya da kaç soru sorulabileceğiyle ilgili kesinleşen bir bilgi yok. Bu yeni özelliğin özellikle iş gruplarında verilecek kararlarda büyük bir fayda sağlayacağı ise kesin.

WhatsApp, mesajlara tepki verebilme ve çoklu cihaz özellikleri üzerinde de çalışmalar yapıyor

WhatsApp, arayüz değişiklikleriyle ilgili sık sık gündeme geliyor ve bunların birçoğuyla da kullanıcılarını mutlu etmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Telegram'a gelen mesajlara tepki verme özelliğiyle ilgili WhatsApp da çalışmalarına başladı. Uzun zamandır beklenen bu özellikle kullanıcılar nihayet mesajlara çılgın emojilerle tepki verebilecek.

WhatsApp'ın bizce getirmek için biraz geç kaldığı bir diğer özellik ile ilgili de sonunda çalışmalara başlandı. Yeni çoklu cihaz özelliği ile WhatsApp’a başka bir telefon veya tabletten bağlanmanıza olanak sağlanması hedefleniyor. Şirket Apple tabletler için bir sürüm üzerinde çalışmalarına başladı. İlerleyen günlerde de bu yeni özellikle telefonunuzun yanı sıra iPad gibi birçok farklı cihazda aynı anda oturumunuzun açık kalması mümkün olabilecek.